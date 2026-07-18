Venezuela recibirá 346 millones de dólares del FMI para la reconstrucción tras los terremotos

El gobierno de Venezuela confirmó que accederá a 346 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar parte del proceso de reconstrucción tras los terremotos que golpearon al país el pasado 24 de junio y dejaron miles de víctimas.

El anuncio fue realizado este viernes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien aseguró que los fondos permitirán acelerar la asistencia a las familias damnificadas y avanzar en la recuperación de las regiones devastadas por el desastre natural.

A través de un comunicado oficial, Rodríguez explicó que los 346 millones de dólares servirán para "apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura y servicios públicos esenciales", entre otros requerimientos.

La mandataria también agradeció a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, por "el respaldo brindado durante las gestiones" que permitieron liberar esos recursos. "Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a nuestro pueblo y avanzar en la recuperación del país", afirmó la jefa de Estado.

El dinero corresponde al denominado tramo de reserva que Venezuela mantiene en el organismo internacional. Se trata de activos que pueden utilizarse de manera inmediata para afrontar emergencias, sin necesidad de negociar un nuevo programa de financiamiento.

Qué son los recursos que liberó el FMI

El acceso a estos fondos comenzó a definirse luego de una conversación entre Rodríguez y Georgieva el pasado 8 de julio. En ese contacto, la funcionaria venezolana le planteó la necesidad de desbloquear recursos disponibles en el FMI para hacer frente a la emergencia provocada por los terremotos.

Al día siguiente, la portavoz del organismo, Julie Kozack, explicó que ambas dirigentes dialogaron específicamente sobre el uso del tramo de reserva de Venezuela, una herramienta que representa una fuente de liquidez de rápida disponibilidad para los países miembros. Finalmente, desde el Fondo señalaron que estos activos pueden usarse con rapidez para atender necesidades humanitarias urgentes derivadas de desastres naturales, hasta que horas después confirmaron que era el mecanismo que Caracas pretendía utilizar.

Este tramo de reserva es independiente de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que permanecen retenidos en el organismo y que ascienden a unos 4.500 millones de dólares. En conjunto, los activos venezolanos vinculados al FMI rondan los 5.000 millones de dólares.

El vínculo entre Venezuela y el FMI volvió a activarse

La autorización para utilizar estos recursos también refleja un cambio en la relación entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional. Los contactos entre ambas partes se reanudaron en abril de este año, después de permanecer suspendidos desde 2019. Desde entonces, funcionarios del organismo y representantes del Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez mantienen reuniones periódicas para avanzar en los procedimientos técnicos que permitan normalizar plenamente la relación financiera.

Aunque este desembolso no implica la aprobación de un programa de asistencia económica tradicional, sí representa un paso importante en la reactivación de los vínculos institucionales entre Caracas y el FMI.

En paralelo, Rodríguez reiteró el reclamo para que cesen las sanciones internacionales contra Venezuela y volvió a solicitar la liberación de otros activos bloqueados en el exterior. Entre ellos figura el oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, cuyo desbloqueo también fue pedido mediante una carta enviada recientemente al rey Carlos III.

Más de 5.000 muertos y miles de familias sin hogar

El doble terremoto ocurrido el 24 de junio dejó más de 5.000 muertos, alrededor de 16.700 heridos y casi 18.000 personas sin vivienda, de acuerdo al balance oficial. La región de La Guaira, ubicada al norte del país y cercana a Caracas, fue la más afectada por el desastre, aunque también se registraron importantes daños en la capital y otras localidades.

Las autoridades venezolanas advirtieron que la cantidad de personas sin hogar podría aumentar a medida que avancen las inspecciones técnicas sobre edificios que permanecen en pie pero presentan daños estructurales.

De acuerdo con las estimaciones preliminares del Gobierno, será necesario construir unas 25.000 viviendas para atender la emergencia habitacional generada por los sismos.