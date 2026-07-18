Ver Francia vs. Inglaterra en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Francia enfrenta a Inglaterra por el tercer puesto.

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y, antes de la gran final, Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado 18 de julio a las 18 horas (de Argentina) en un encuentro en el que se pone juego el honor. Ambos seleccionados europeos quedaron a un paso de disputar el título, pero ahora buscarán cerrar su participación con una victoria que les permita despedirse del certamen en el podio.

El partido por el tercer puesto enfrenta a dos grandes equipos que llegaron en la previa con aspiraciones de conquistar el Mundial. Sin embargo, las derrotas en semifinales modificaron el escenario y ahora el objetivo pasa por terminar el Mundial con una sonrisa, sumar una medalla y dejar atrás lo que fueron sus dolorosas eliminaciones en esta edición de la Copa del Mundo.

Por dónde ver Francia contra Inglaterra

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Francia e Inglaterra será transmitido por TV Pública, Telefe, Disney + (pack premium), DSports, DGo, Flow y Paramount +.

Cómo llegan Francia e Inglaterra

Francia llega a este compromiso tras caer en las semifinales frente a España. El conjunto dirigido por Didier Deschamps no pudo imponer su juego ante un rival que controló gran parte del encuentro y terminó quedándose con la clasificación a la final. A pesar del golpe, los franceses mantienen la base de un plantel repleto de figuras internacionales y buscarán utilizar el partido por el tercer puesto como una oportunidad para cerrar el torneo con una actuación convincente.

A lo largo del Mundial, Francia mostró una versión sólida en las fases eliminatorias. En octavos de final dejó en el camino a Paraguay y luego superó a Marruecos en los cuartos de final, resultados que le permitieron instalarse entre los cuatro mejores equipos del campeonato. No obstante, no cumplió las expectativas en el partido que definía la clasificación a la gran final.

Bellingham y Kane sufren la derrota frente a Argentina.

Inglaterra, por su parte, afrontará este compromiso luego de una ajustada derrota frente a Argentina en la otra semifinal. El seleccionado inglés estuvo muy cerca de alcanzar el partido decisivo, pero terminó cediendo en un duelo de máxima intensidad. El entrenador Thomas Tuchel intentará que su equipo deje atrás esa eliminación y encuentre la motivación necesaria para quedarse con el tercer lugar del Mundial.

El camino de los ingleses hasta las semifinales también fue destacado. En la fase de eliminación directa eliminaron a México en octavos de final y posteriormente vencieron a Noruega en cuartos, consolidando un rendimiento que los ubicó entre los mejores cuatro equipos del certamen. Con figuras como Harry Kane y Jude Bellingham, Inglaterra buscará despedirse del torneo con una victoria que premie su regularidad durante la competencia.