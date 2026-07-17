Suizo Schmid gana etapa 13 del Tour de Francia; Pidcock se acerca al líder de la general, Pogacar

Tour de Francia

El ciclista suizo Mauro Schmid se impuso por un estrecho margen a Harold Tejada para ganar el viernes la etapa 13 ‌del Tour de Francia, mientras ‌que el británico Tom Pidcock terminó tercero y se colocó entre los cuatro primeros de la clasificación general, reduciendo su diferencia con el líder de la general, Tadej Pogacar.

El tetracampeón Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) se mostró satisfecho de no tener que luchar por la victoria de etapa y terminó con el pelotón más de siete minutos después, conservando una ventaja de tres minutos y ​36 segundos sobre el ⁠segundo clasificado, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), en la lucha por el ‌maillot amarillo.

Pidcock, que ocupaba el décimo puesto en la general ⁠antes de la etapa, ascendió al cuarto lugar ⁠y está ahora a cuatro minutos y 15 segundos de Pogacar. Remco Evenepoel marcha tercero, nueve segundos por delante de Pidcock.

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"No me lo puedo creer. ⁠Ha sido una jornada increíblemente dura desde el principio", declaró Schmid (Jayco-AlUla), ​de 26 años, tras su primera victoria de etapa ‌en el Tour de Francia.

"Todo el equipo ‌estaba motivado para meterse en la escapada. Lo habíamos intentado varias ⁠veces en los últimos días, pero las cosas no habían salido según lo previsto hasta ahora. Me sentí bien desde el principio; fui a toda máquina desde el primer minuto", agregó.

La etapa del viernes, un recorrido montañoso ​de 205,8 kilómetros ‌entre Dole y Belfort, tuvo su primer gran ataque a unos 40 kms de la salida, cuando un grupo de 37 corredores se escapó del pelotón.

Pidcock, cuyo equipo Pinarello-Q36.5 sigue adelante sin Chris Harper después de que el australiano perdió parte de su ⁠pulgar tras una caída durante la etapa 10, se mantuvo en la lucha mientras el grupo de cabeza crecía hasta alcanzar los 57 corredores.

El pelotón se quedó a más de ocho minutos en la subida al Ballon d’Alsace, la ascensión más dura del día, a unos 30 kms de la línea de meta.

Pidcock esperó hasta el último kilómetro de la subida para lanzar su ataque y fue ‌el primero en alcanzar la cima, con la intención de sacar partido del largo descenso. Pero a 16 kms de la meta, fueron Schmid y Tejada (XDS-Astana) quienes se escaparon.

El grupo perseguidor, liderado por Pidcock, se encontraba a 18 segundos de los dos fugados al entrar en los dos últimos kilómetros, pero no pudieron ‌recortar la distancia mientras el colombiano intentaba llegar en solitario a la meta.

No obstante, Schmid respondió con un ataque perfectamente sincronizado que le valió la victoria en ‌un final de foto-finish ⁠sobre Tejada, mientras que Pidcock cruzó la línea de meta dos segundos más tarde.

La lucha por el maillot amarillo, cada ​vez más reñida, volverá a ser el centro de atención en la etapa 14 del sábado, un recorrido montañoso de 155,3 kms entre Mulhouse y Le Markstein Fellering.

(Escrito por Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)