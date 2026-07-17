El gol económico que no llegó: Mundial queda corto en impulso para México

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Semifinal - Inglaterra contra Argentina

​La Copa Mundial dejó estadios llenos y millones de aficionados eufóricos en México, pero no logró sacudir a una debilitada economía que requiere de fuertes inversiones, consumo y lidia con la incertidumbre asociada a la revisión ‌de acuerdo comercial de Norteamérica.

El torneo, que culmina ‌el domingo tras más de un mes de vibrantes partidos en Canadá, Estados Unidos y México, dejó a la nación latinoamericana 13 de 104 encuentros, incluida la vistosa inauguración, pero no alcanzó las ambiciosas metas turísticas oficiales para dinamizar el Producto Interno Bruto (PIB), que sufrió una contracción en el primer trimestre.

"El Mundial no cambiará estructuralmente la trayectoria de la economía mexicana", afirmó Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia, al señalar que será solo un estímulo de corto plazo para una economía que el Gobierno prevé crecerá entre 1.8% y 2.8% este año, por encima del 1.1% esperado por analistas.

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Desde antes de ​la justa, economistas anticipaban un impacto ⁠temporal y concentrado en pocos sectores de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas, principalmente hoteles, ‌restaurantes, aerolíneas, comercio y entretenimiento.

Banorte, que en marzo estimaba una contribución mundialista de entre 42 y ⁠62 puntos base al Producto Interno Bruto (PIB) de 2026, hacia el ⁠final del torneo dijo a Reuters que el aporte rondaría sólo el 0.4%-0.5% del producto.

La moderación también apareció en otras mediciones. Banamex calculó una derrama cercana a 2,000 millones de dólares, alrededor del 0.1% del PIB y menos de la mitad ⁠de los 5,600 millones de dólares en remesas que México recibió sólo en mayo.

Más allá del gasto turístico, ​Deloitte proyectó que la competencia contribuyó a crear más de 100,000 empleos temporales, 10% ‌menos que su estimación previa, y generó 548 millones de ‌dólares de valor agregado en Ciudad de México, 35% por debajo de lo previsto inicialmente.

En ese contexto, BBVA ⁠dijo que el impacto de la Copa Mundial fue "limitado y heterogéneo". Su indicador de consumo, ICBD, con el que la firma monitorea la evolución del gasto de los hogares, cayó en junio 0.2% mensual y 4.9% interanual.

Por componentes, el gasto en hoteles se hundió 10.5% mensual y el de restaurantes bajó 4.9%, mientras que el entretenimiento creció 16.5%, posiblemente impulsado por ​el torneo. "Se estima que ‌la debilidad de la demanda interna se prolongará durante el segundo semestre", afirmó.

IMPACTO DIFERENCIADO

Ciudad de México albergó la inauguración y cinco partidos, mientras que Guadalajara y Monterrey, dos de las mayores ciudades del país, recibieron cuatro cada una, generando beneficios locales, pero no un impulso generalizado a la economía nacional.

Esa realidad también se reflejó en el sector restaurantero, que reportó que cinco de cada diez establecimientos tuvieron un desempeño inferior ⁠al de una semana regular durante las primeras semanas de la Copa, mientras solo 28% registró mejores ventas.

La derrama esperada de 560 millones de dólares no se materializaba en datos preliminares, dijo la Asociación Mexicana de Restaurantes en un reporte, ante la baja ocupación hotelera y los plantones y marchas que afectaron a la capital.

Los datos de transporte aéreo reforzaron la mala lectura.

Si bien el tráfico de pasajeros avanzó ligeramente en junio en las terminales de Guadalajara y Monterrey, cayó en el principal aeropuerto de Ciudad de México. Entre aerolíneas, el balance también fue dispar: Volaris reportó más pasajeros, mientras que Aeroméxico y Viva Aerobús registraron descensos.

El Gobierno esperaba ‌que junio superara los 10 millones de visitantes internacionales, una meta que en las postrimerías del evento se ve difícil de cumplir.

Fernando Gómez, experto de la industria, dijo que el desempeño era esperable y criticó la falta de condiciones para aprovechar mejor la competencia, en referencia al débil gasto gubernamental en infraestructura y conectividad. "No basta con buenas intenciones, hay que aplicarse", afirmó.

Para analistas, el principal motor de la economía mexicana está fuera de los estadios: la certidumbre comercial con Estados Unidos y Canadá, mientras empresas ‌mantienen inversiones detenidas o en evaluación a la espera de señales más claras sobre la revisión del TMEC impulsada por Washington.

La cautela se suma a un débil arranque de año. En el primer trimestre, la economía se contrajo un 0.6%, lo que reforzó las ‌dudas sobre la capacidad del ⁠país para acelerar el crecimiento en el corto plazo.

El menor dinamismo ya se refleja en las previsiones. El FMI recortó recientemente su estimación de crecimiento para México a 1.2% desde 1.6%, aunque el ​Gobierno ha dicho que espera un desempeño mejor que el previsto por el organismo y confía en que la relación comercial con Norteamérica seguirá siendo favorable.

"El principal 'driver' para México sigue siendo lo relacionado con el TMEC", dijo Calzada, de Rankia. "Mientras (la actividad) esté detenida o enfriándose seguiremos en la misma tónica", agregó.

(Reporte adicional de Diego Oré; Editado por Ana Isabel Martínez y Adriana Barrera)