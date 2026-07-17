Quién se va de Gran Hermano el lunes 20 de julio 2026, según las encuestas

Santiago del Moro confirmó que la eliminación se realizará el lunes 20 de julio por la transmisión de la final del Mundial 2026.

La nueva placa de Gran Hermano quedó definida tras una intensa gala de nominación que dejó a seis participantes en riesgo de eliminación. Con voto negativo y una definición postergada para el lunes 20 de julio por la final del Mundial 2026, las encuestas en redes sociales ya muestran una tendencia que genera expectativa entre los seguidores del reality.

Cómo quedó la placa de Gran Hermano esta semana

La gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada estuvo marcada por estrategias, alianzas y tensiones dentro de la casa. Finalmente, Santiago del Moro confirmó en vivo quiénes son los jugadores que deberán enfrentarse al voto del público.

Antes de revelar los nombres, el conductor explicó el cambio en la programación de la eliminación y anunció: “¡Tenemos placa! La placa es con voto negativo y pasa toda al lunes porque el domingo tenemos la final del Mundial 2026. ¿Quién querés que se vaya? ¿A quién querés sacar de la casa?”.

Los participantes que quedaron nominados son:

Emanuel Di Gioia

Gisela “Yipio” Pintos

Esteban Cola

Solange “Sol” Abraham

Yanina Zilli

Matías Hanssen

La presencia de seis jugadores en la placa anticipa una votación muy disputada, especialmente en una etapa donde cada movimiento puede modificar el rumbo de la competencia.

Las encuestas anticipan una eliminación clave en Gran Hermano

A pocos días de la gala de eliminación, las encuestas realizadas por la cuenta GH Encuestas en la red social X comenzaron a marcar una tendencia entre los fanáticos del programa.

Los sondeos, que suelen ser tomados como referencia por los seguidores del reality, reflejan un fuerte apoyo hacia algunos participantes y un importante rechazo hacia otros. Aunque no representan el resultado oficial, históricamente han servido para anticipar escenarios posibles dentro del juego.

En esta oportunidad, la diferencia entre algunos nominados resulta significativa, lo que podría influir en la estrategia de los jugadores que continúan dentro de la casa y también en la percepción del público sobre la convivencia.

La gala de nominación dejó a seis jugadores en placa y abrió una nueva semana de tensión dentro de la casa de Gran Hermano.

Quién tiene más chances de abandonar la casa el 20 de julio

De acuerdo con los datos difundidos por GH Encuestas, la participante que encabeza la intención de voto negativo es Solange “Sol” Abraham.

La jugadora aparece como la principal candidata a abandonar Gran Hermano en la próxima gala, acumulando la mayor cantidad de votos en contra entre los usuarios que participaron de los relevamientos en redes sociales.

Detrás de ella se ubican Emanuel Di Gioia y Yanina Zilli, quienes también registran niveles elevados de rechazo en comparación con el resto de los nominados.

Si la tendencia se mantiene hasta el cierre de la votación oficial, Sol podría convertirse en la nueva eliminada de la edición. Sin embargo, la experiencia de temporadas anteriores demuestra que los resultados pueden modificarse en las últimas horas, especialmente cuando las campañas de apoyo y los fandoms intensifican su actividad.

Una eliminación que puede cambiar el juego

La próxima salida será una de las más importantes de Gran Hermano: Generación Dorada. Con la competencia cada vez más avanzada y una convivencia marcada por conflictos y alianzas cambiantes, la eliminación del lunes 20 de julio podría alterar el equilibrio dentro de la casa.

Además, el hecho de que la gala se realice después de la final del Mundial 2026 genera una expectativa adicional entre los seguidores del programa. Mientras tanto, las encuestas continúan posicionando a Sol como la participante con más posibilidades de abandonar el reality, aunque la decisión final quedará en manos del público mediante el voto negativo.