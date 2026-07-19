Confianza en la Selección, "invasión" argentina en Nueva Jersey, caos en la entrada y un equipo con pocos cambios

Todo listo para la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España.

La Selección Argentina vive la previa de la final del Mundial 2026, frente a España, con una confianza plena. El plantel dirigido por Lionel Scaloni ganó las cuatro definiciones por el título que disputó y no solamente ello, sino que dio muestras de carácter y entrega absoluta siempre hasta el último minuto. Sea cual sea el resultado, la tranquilidad es total por lo que significa vestir la camiseta del país para estos jugadores.

En cuanto a la formación, en principio no será la misma que contra Inglaterra en la semifinal. De hecho, todo indica que habrá una o dos modificaciones. Por un lado, Gonzalo Montiel podría entrar por Nahuel Molina en el lateral derecho, luego de la floja actuación del ex Boca en el último compromiso. Ya en la mitad de la cancha, puede ingresar Rodrigo De Paul por Giuliano Simeone sobre la derecha, en tanto que Nicolás González pelea por un lugar también. Sin embargo, en el caso de ingresar el ex Argentinos Juniors lo haría sobre el costado izquierdo, con Enzo Fernández o Alexis Mac Allister corriéndose a la derecha.

La posible formación de la Selección Argentina vs. España en la final del Mundial 2026

Scaloni colocaría de entrada, con un esquema táctico de 4-4-2, a Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Invasión argentina en Nueva Jersey y caos en las entradas

Los hinchas argentinos, a pleno antes de la final.

Cada vez son más los compatriotas que llegan a la ciudad en la que se disputará la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, incluso varios de ellos sin entradas. En el estadio MetLife entran 82.500 espectadores, de los cuales se estiman que casi 50.000 serán argentinos. También habrá un porcentaje importante de los "neutrales" que hinchará por la "Albiceleste", por la presencia de Messi.

La "locura" por la "Scaloneta" es absoluta: hubo banderazo aún bajo la lluvia el día anterior, las calles están repletas de celeste y blanco, hay bombos, trompetas, venta de choripanes y hamburguesas como si fuera en cualquier estadio nacional. Con las canciones viejas y nuevas que salen de memoria, la emoción a flor de piel y la ilusión por la cuarta estrella, de repente Nueva Jersey se transformó casi en la Argentina. Por si fuese poco, los ingresos son un caos, tanto para la prensa como para los hinchas.

Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

La final será el domingo 19 de julio desde las 16 horas de Argentina en Nueva Jersey, Estados Unidos. La transmisión en vivo será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de TyC Sports Play, MiTelefe, DGO, la TV Pública en vivo en YouTube, Disney+ y Paramount+.