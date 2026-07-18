Mediocampista Pineda regresa al fútbol mexicano tras su paso por Europa

El mediocampista Orbelín Pineda regresa al fútbol mexicano para jugar ‌con el ‌Monterrey, cuatro años después de haber salido a Europa para militar con los clubes Celta de Vigo de España y AEK de Grecia, anunció el sábado el equipo de la Liga MX.

Orbelín, quien ​participó en ⁠dos de los cinco partidos que ‌disputó la selección mexicana en ⁠el Mundial, será dirigido ⁠por el argentino Matías Almeyda por tercera vez. El estratega argentino también lo dirigió en ⁠Guadalajara y en el AEK.

"Monterrey ​continúa fortaleciendo su plantel y ‌anuncia la llegada de ‌Orbelín Pineda como nuevo refuerzo de ⁠los Rayados. El mediocampista y seleccionado mexicano, con trayectoria nacional e internacional, llega al Monterrey en una transferencia definitiva", ​informó ‌el club mexicano.

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"Orbelín buscará aportar su visión de juego, técnica depurada, capacidad para recuperar balones, dinamismo, liderazgo y versatilidad para desempeñarse en distintas ⁠posiciones en la cancha", agregó.

Pineda, de 30 años, comenzó su carrera en el club Querétaro en 2014, dos años después pasó al Guadalajara, donde ganó tres títulos locales y la Liga de Campeones de la ‌Concacaf. En 2019 llegó al Cruz Azul, donde sumó otros tres títulos locales.

En enero de 2022 fichó para el Celta de Vigo, y seis meses después pasó ‌al AEK.

Con la selección de México, ha disputado 94 partidos desde su debut en 2016. ‌Ganó la ⁠Copa Oro en 2019, 2023 y 2025, y la Liga de ​Naciones de la Concacaf en 2025.

También formó parte de la selección en el Mundial del 2022.

Con información de Reuters