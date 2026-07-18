Mediocampista Pineda regresa al fútbol mexicano tras su paso por Europa

El mediocampista Orbelín Pineda regresa al fútbol mexicano para jugar con el Monterrey, cuatro años después de haber salido a Europa para militar con los clubes Celta de Vigo de España y AEK de Grecia, anunció el sábado el equipo de la Liga MX.
Orbelín, quien participó en dos de los cinco partidos que disputó la selección mexicana en el Mundial, será dirigido por el argentino Matías Almeyda por tercera vez. El estratega argentino también lo dirigió en Guadalajara y en el AEK.
"Monterrey continúa fortaleciendo su plantel y anuncia la llegada de Orbelín Pineda como nuevo refuerzo de los Rayados. El mediocampista y seleccionado mexicano, con trayectoria nacional e internacional, llega al Monterrey en una transferencia definitiva", informó el club mexicano.
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"Orbelín buscará aportar su visión de juego, técnica depurada, capacidad para recuperar balones, dinamismo, liderazgo y versatilidad para desempeñarse en distintas posiciones en la cancha", agregó.
Pineda, de 30 años, comenzó su carrera en el club Querétaro en 2014, dos años después pasó al Guadalajara, donde ganó tres títulos locales y la Liga de Campeones de la Concacaf. En 2019 llegó al Cruz Azul, donde sumó otros tres títulos locales.
En enero de 2022 fichó para el Celta de Vigo, y seis meses después pasó al AEK.
Con la selección de México, ha disputado 94 partidos desde su debut en 2016. Ganó la Copa Oro en 2019, 2023 y 2025, y la Liga de Naciones de la Concacaf en 2025.
También formó parte de la selección en el Mundial del 2022.
Con información de Reuters