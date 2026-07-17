Mariano Closs lapidó la actitud de Inglaterra: "Tuvieron miedo"

Closs resaltó el problema de los ingleses ante Argentina.

Después de haber comenzado con un resultado adverso el segundo tiempo, la Selección Argentina tuvo una épica remontada este miércoles para vencer a Inglaterra por 2-1 en las semifinales de la Copa del Mundo. Anthony Gordon había abierto el marcador a los 55’ después de aprovechar un error defensivo y el partido se ponía cuesta arriba para los campeones defensores, pero lo que verdaderamente cambió fue la actitud de los ingleses.

En lugar de continuar luchando por la posesión como había pasado en la primera mitad, Inglaterra se refugió en su arco por los 35 minutos restantes, en parte motivado por los cambios implementados por Thomas Tuchel. Las salidas de Gordon y Declan Rice terminaron por ceder territorio justo antes del empate de Enzo Fernández, a lo que le siguió el heroico cabezazo de Lautaro Martínez apenas siete minutos después.

De ahí que el entrenador alemán sea el principal apuntado en los análisis de lo que sucedió en el Atlanta Stadium, incluso por el hecho por Mariano Closs, quien resaltó que los ingleses se vieron superados mentalmente por Argentina. “Es la primera vez que te digo, y no porque sea Inglaterra, a mí me dio la sensación de que tuvieron miedo”, comenzó el periodista deportivo en conversaciones con Esteban Edul y Diego Latorre para ESPN.

Acto seguido, Edul hizo un análisis más profundo sobre la situación que vivió el combinado inglés. “No muy es normal en la élite del fútbol mundial, en donde todo es tan parejo, como era el partido en el 0-0, que era un partido absolutamente cerrado y disputado, no es normal que un equipo se reduzca a la mínima expresión y que el otro lo pase absolutamente por arriba”, señaló el periodista.

Y es que la Selección Argentina pasó a tener el 88% de la posesión en el segundo tiempo con cientos de pases y remates, mientras que los ingleses apenas sumaron unos pocos pases entre ellos. Con respecto a eso, Closs agregó: “Una cosa es resguardarse para aguantar el resultado y otra cosa es miedo a perder. Harry Kane jugaba de 3, Bellingham estaba en el punto penal, una cosa de locos”.

Inglaterra no juega una final mundialista desde 1966.

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