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Piel fresca e hidratada: cómo hacer un tónico casero con 2 ingredientes económicos

Si buscás una alternativa económica para sumar a tu rutina de skincare, este tónico casero de arroz y avena promete dejar la piel más suave, fresca y luminosa con el uso constante.

18 de julio, 2026 | 17.49

Hay un tónico casero para la piel que podés preparar en casa muy fácilmente con solamente dos ingredientes caseros que seguramente tengas o te sean fáciles de conseguir. Además, son muy económicos, por lo que no vas a necesitar gastar de más para preparar tu propio tónico.

Se prepara a base de arroz y avena. "Es el secreto mejor guardado de las coreanas para que su piel luzca radiante. Su preparación es muy rápida y sencilla además de que los ingredientes seguro que los tienes en casa. Esto a clarará tu piel, la va a hidratar, la va a nutrir, va a estimular la microcirculación y va a prevenir signos de la edad", asegura Fer Cast, creadora de contenido beauty.

Tónico casero para la piel con solo 2 ingredientes

Ingredientes

  • 3 cucharadas de arroz limpio

  • 3 cucharadas de avena

  • 1 taza de agua

  • 1 atomizador vacío

Preparación

  1. Llevar todo a una licuadora.

  2. Licuar muy bien junto con una taza de agua.

  3. Una vez terminada la mezcla, pasá a colarla para quedarte solamente con el líquido.

  4. Verté el líquido dentro de un atomizador vacío. 

  5. Llevalo a la heladera para aplicártelo en la noche, el día o después de que te laves la cara.

  6. ¡Listo! Realizalo todos los días para ver mejores resultados.

MÁS INFO

Por qué el arroz y la avena son tan beneficiosos para la piel

Tanto el arroz como la avena son ingredientes muy utilizados en el mundo de la cosmética gracias a sus propiedades calmantes e hidratantes. El arroz contiene antioxidantes y compuestos que ayudan a mejorar la apariencia de la piel, aportándole luminosidad y favoreciendo una textura más uniforme con el uso constante.

La avena es conocida por su capacidad para aliviar irritaciones y reforzar la barrera cutánea. Además, ayuda a retener la humedad, algo fundamental para mantener la piel suave, flexible e hidratada. Por este motivo, suele estar presente en cremas, lociones y productos destinados a pieles sensibles.

También es importante recordar que ningún tónico reemplaza el uso diario de protector solar, uno de los hábitos más importantes para prevenir manchas y signos prematuros de envejecimiento.

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