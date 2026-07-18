Piel fresca e hidratada: cómo hacer un tónico casero con 2 ingredientes económicos.

Hay un tónico casero para la piel que podés preparar en casa muy fácilmente con solamente dos ingredientes caseros que seguramente tengas o te sean fáciles de conseguir. Además, son muy económicos, por lo que no vas a necesitar gastar de más para preparar tu propio tónico.

Se prepara a base de arroz y avena. "Es el secreto mejor guardado de las coreanas para que su piel luzca radiante. Su preparación es muy rápida y sencilla además de que los ingredientes seguro que los tienes en casa. Esto a clarará tu piel, la va a hidratar, la va a nutrir, va a estimular la microcirculación y va a prevenir signos de la edad", asegura Fer Cast, creadora de contenido beauty.

Tónico casero para la piel con solo 2 ingredientes

Ingredientes

3 cucharadas de arroz limpio

3 cucharadas de avena

1 taza de agua

1 atomizador vacío

Preparación

Llevar todo a una licuadora. Licuar muy bien junto con una taza de agua. Una vez terminada la mezcla, pasá a colarla para quedarte solamente con el líquido. Verté el líquido dentro de un atomizador vacío. Llevalo a la heladera para aplicártelo en la noche, el día o después de que te laves la cara. ¡Listo! Realizalo todos los días para ver mejores resultados.

Por qué el arroz y la avena son tan beneficiosos para la piel

Tanto el arroz como la avena son ingredientes muy utilizados en el mundo de la cosmética gracias a sus propiedades calmantes e hidratantes. El arroz contiene antioxidantes y compuestos que ayudan a mejorar la apariencia de la piel, aportándole luminosidad y favoreciendo una textura más uniforme con el uso constante.

La avena es conocida por su capacidad para aliviar irritaciones y reforzar la barrera cutánea. Además, ayuda a retener la humedad, algo fundamental para mantener la piel suave, flexible e hidratada. Por este motivo, suele estar presente en cremas, lociones y productos destinados a pieles sensibles.

También es importante recordar que ningún tónico reemplaza el uso diario de protector solar, uno de los hábitos más importantes para prevenir manchas y signos prematuros de envejecimiento.