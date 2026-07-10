Piel luminosa sin gastar de más: 3 mascarillas caseras para un cutis reluciente.

Hay tres mascarillas naturales que podés hacer en casa para tener una piel mucho más saludable y luminosa. Todas se preparan con ingredientes naturales y se preparan muy fácilmente y en pocos minutos. Además, hay una de ellas que te puede ayudar mucho a combatir el acné gracias a las propiedades de sus ingredientes.

"Tres mascarillas caseras que realmente funcionan. Si estás buscando cuidar tu piel sin gastar una fortuna, estas tres mascarillas te salvarán la vida, son fáciles, económicas y funcionan de verdad", cuenta Juanita Galindov, creadora de contenido, quien compartió estas tres recetas.

3 mascarillas naturales para una piel más luminosa

1. Avena, miel y leche

Esta mascarilla es ideal para pieles resecas y opacas, ya que ayuda a hidratar la piel sin complicaciones. "La avena es antiinflamatoria, calma irritaciones y es ideal si tu piel se pone rojita o sensible. La miel es antibacteriana y súper hidratante. La leche te ayudará a iluminar y suavizar gracias a su ácido láctico", explica.

Para prepararla, mezclá una cucharada de avena con una cucharadita de miel y una pequeña cantidad de leche hasta formar una pasta homogénea. Aplicala sobre el rostro limpio y dejala actuar durante 15 minutos antes de retirarla con agua tibia. El resultado suele ser una piel más suave, luminosa e hidratada.

2. Aloe vera, cúrcuma y limón

Esta mascarilla se debe hacer solo de noche y te ayuda a combatir los granitos y la piel rebelde. El aloe es calmante, la cúrcuma es antiinflamatoria y baja las rojeces, y el limón te ayudará a secar los granitos, explica. Al día siguiente, no olvides aplicarte protector solar.

La cúrcuma contiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden contribuir a reducir la inflamación asociada a algunas imperfecciones de la piel. Además, suele utilizarse para mejorar visualmente la uniformidad del tono. Sin embargo, el limón requiere una advertencia especial. Aunque popularmente se utiliza para secar granitos y aclarar manchas, los dermatólogos suelen desaconsejar su aplicación directa sobre la piel porque puede provocar irritación, sensibilidad y manchas si la piel se expone al sol posteriormente.

3. Yogur natural y frutillas machacadas

El yogur también contiene ácido láctico, que suaviza y renueva la piel, mientras que las frutillas tienen vitamina C que te ayuda a unificar el tono de la piel y darte ese efecto luminoso, sostiene la creadora del video. Es ideal para cuando sentís tu piel apagada o con un tono desigual. Para prepararla, triturá dos o tres frutillas maduras y mezclalas con una cucharada de yogur natural sin azúcar. Aplicá la preparación sobre el rostro limpio y dejala actuar entre 10 y 15 minutos antes de retirarla con agua tibia.