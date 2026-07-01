Mascarilla de arroz coreana: cómo hacerla en casa para aclarar la piel, iluminarla y eliminar manchas.

Hay una mascarilla casera que las mujeres coreanas usan desde hace siglos para aclarar la piel, iluminarla y borrar manchas. Se prepara a base de arroz, un ingrediente conocido por sus antioxidantes y compuestos que ayudan a mejorar la salud del cabello y la piel, y es muy fácil de hacer en casa.

Te voy a enseñar a hacer la mascarilla de arroz coreana para aclarar la piel tal como lo hacían tradicionalmente, solo con agua y arroz. Las asiáticas lo usaban desde la antigüedad, así que tomé su receta original y te la muestro ahora", cuenta la creadora de contenido beauty Katherine Glow Skin. "Este es el mejor secreto de las asiáticas para aclarar, suavizar y dar brillo a la piel. Yo puedo dar fe de que sí funciona", asegura.

Cómo hacer una mascarilla de arroz para aclarar e iluminar la piel

Ingredientes

Agua.

Arroz.

Preparación

Lavar el arroz tres veces en una olla con agua o hasta que el agua salga transparente. Dejá remojar por 30 minutos y licuá y dejá 2 horas en la heladera. Vas a ver cómo el agua se separa de la parte espesa. El agua podés usarla para un tónico natural y la parte espesa la vas a usar como una mascarilla. Aplicátela y dejá actuar alrededor de 10 minutos en la cara. Este es el mejor secreto de las asiáticas para aclarar, suavizar y dar brillo a la piel.

Por qué el arroz ayuda a tener una piel más luminosa

Aunque esta preparación se volvió viral en redes sociales, el uso del arroz en los rituales de belleza tiene una larga tradición en varios países de Asia. Este ingrediente contiene antioxidantes, aminoácidos, vitaminas del grupo B y compuestos como el ácido ferúlico, que ayudan a proteger la piel del daño causado por los radicales libres.

Además, el agua de arroz y sus extractos son ampliamente utilizados en productos cosméticos debido a sus propiedades hidratantes y calmantes. Algunos estudios sugieren que puede contribuir a mejorar la luminosidad de la piel, suavizar su textura y fortalecer la barrera cutánea. Por otro lado, al tratarse de una mascarilla casera elaborada con ingredientes simples, muchas personas la utilizan como una alternativa económica para complementar su rutina de cuidado facial.

Sin embargo, los especialistas recomiendan realizar una prueba en una pequeña zona de la piel antes de aplicarla en todo el rostro y suspender su uso si aparece irritación o enrojecimiento. Para potenciar los resultados y prevenir la aparición de manchas, los dermatólogos recuerdan que ningún tratamiento casero reemplaza el uso diario de protector solar, el paso más importante para mantener una piel uniforme, luminosa y saludable.