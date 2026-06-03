El secreto de las coreanas para una piel perfecta: cómo hacer la mascarilla casera de arroz.

Hay una mascarilla casera que se volvió viral en las redes sociales por ser muy popular entre las coreanas. Es sabido que en Corea hay muchos trucos de belleza ancestrales vinculados al uso del arroz para diferentes rutinas de cuidado de la piel y del cabello.

Esta mascarilla en particular aprovecha las propiedades del arroz para dejar la piel mucho más hidratada, luminosa y limpia. Es muy fácil de hacer en casa y solamente vas a necesitar agua, arroz y miel. Este truco fue compartido por Laryssa Fernández, creadora de contenido beauty,

Mascarilla coreana para una piel perfecta

Ingredientes

Arroz (1 taza).

Agua (1 taza).

Miel (1 cucharada).

Preparación

Primero, lavar el arroz con agua y escurrir. Verterlo sobre una cacerola al fuego y agregar 1 taza de agua. Dejar cocinar por 10 minutos. Llevar a la licuadora y licuar muy bien para que se triture. Te tiene que quedar como una pasta. Añadir una cucharada de miel y revolver hasta integrar. Aplicar sobre el rostro y dejar actuar mínimo 15 minutos. Masajear el rostro con la mascarilla puesta durante 2 minutos y retirar. Lavar normalmente. ¡Listo!

Por qué el arroz es beneficioso para la piel

El arroz es uno de los ingredientes más utilizados en la cosmética asiática gracias a sus propiedades hidratantes y suavizantes. Contiene antioxidantes, aminoácidos y vitaminas del grupo B, nutrientes que ayudan a mejorar la apariencia de la piel y a mantenerla más luminosa.

Además, el agua de arroz es conocida por su capacidad para aportar hidratación, calmar la piel y ayudar a que el rostro se vea más uniforme. Por eso, suele estar presente en mascarillas, tónicos y productos de skincare inspirados en las rutinas de belleza coreanas.

La miel, por su parte, complementa la fórmula gracias a sus propiedades humectantes, que ayudan a retener la humedad natural de la piel. La combinación de ambos ingredientes da como resultado una mascarilla casera ideal para quienes buscan un efecto de luminosidad y una sensación de piel más suave después de usarla.

Aunque se trata de ingredientes naturales, siempre es recomendable realizar una prueba en una pequeña zona de la piel antes de aplicarla en todo el rostro, especialmente si tenés piel sensible o propensa a las alergias.