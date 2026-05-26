Piel lisa y sin ojeras: qué productos se deberían incluir en la rutina de skincare de otoño, según una dermatóloga.

El otoño es una época del año en que la piel está especialmente sensible y necesita más cuidados para fortalecer la barrera cutánea y reducir las ojeras. Por esta razón, los expertos en dermatología recomiendan sumar a la rutina de skincare ciertos componentes en específico.

"A medida que el otoño y los meses más fríos avanzan, condiciones climáticas como el viento y la lluvia fría pueden intensificar problemas inflamatorios de la piel y empeorar una piel más sensible o reactiva. Esto significa que la piel puede mostrar signos de irritación, enrojecimiento e inflamación con mayor frecuencia”, explica la especialista Genna Hodson, en diálogo con Beauty Crew.

Qué productos de skincare se aconseja usar en otoño

Como en esta época la piel está expuesta a temperaturas más frías y secas, a medida que baja la humedad y aumentamos el uso de calefacción artificial, la piel necesita mucha más nutrición.

La dermatóloga recomienda cambiar un limpiador en gel que se usa en verano por uno cremoso, incorporar una crema más densa o sumar un aceite facial son decisiones simples que pueden marcar la diferencia.

Agregar unas gotas de aceite al hidratante habitual puede ser una forma efectiva de potenciar la nutrición sin saturar la piel. También aconseja añadir un contorno de ojos, ya que la zona de las ojeras se reseca más en otoño.

El ácido hialurónico es uno de los grandes aliados para combatir la deshidratación y mejorar la elasticidad, mientras que la vitamina C ayuda a iluminar y tratar manchas. La niacinamida, por su parte, contribuye a unificar el tono, y activos como la alantoína o el bakuchiol ofrecen beneficios calmantes y anti-edad sin generar irritación.

Tratamientos recomendados

El otoño también es un buen momento para sumar tratamientos en gabinete que ayuden a mejorar la piel, como faciales hidratantes o terapias con luz LED. Otra alternativa son los peelings enzimáticos, que son más suaves que los tradicionales.

“Son mucho más suaves que los peelings químicos tradicionales. Utilizan enzimas de frutas para descomponer las células muertas mientras nutren la piel, dejándola más luminosa y saludable. Son aptos para piel sensible, no requieren tiempo de recuperación y ofrecen resultados inmediatos".

Qué se debe evitar

También es importante prestar atención a lo que se debe evitar. Durante esta estación, conviene reducir el uso de productos con alcohol. Además, es importante “evitar productos que resequen la piel (como limpiadores espumosos agresivos y exfoliantes fuertes, químicos o físicos), ya que pueden causar irritación", cierra la experta.