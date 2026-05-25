Con su manifiesto sobre la IA, León se une a los papas que han promovido el cambio social

El papa León XIV presenta en el Vaticano su primera encíclica centrada en la inteligencia artificial, "Magnifica humanitas".

Los papas católicos llevan 135 años instando a los líderes mundiales a abordar cuestiones de justicia social a través de unas veinticuatro encíclicas importantes, cuyos títulos —de dos o tres palabras— muchos ‌de los 1.400 millones de fieles del ‌mundo pueden citar de memoria.

"Rerum Novarum", de León XIII en 1891, reclamó mejores condiciones para los trabajadores en plena Revolución Industrial. "Pacem in Terris", de Juan XXIII en 1963, hizo un llamamiento al desarme nuclear en plena Guerra Fría. "Laudato Si", de Francisco en 2015, instaba a actuar con rapidez para hacer frente al cambio climático.

León XIV ha añadido ahora su nombre al panteón, publicando el lunes un ferviente manifiesto titulado "Magnifica Humanitas" (Humanidad magnífica), en el que insta a los Gobiernos de todo el mundo a frenar el desarrollo de los sistemas de ​IA.

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"Al igual que otros papas ⁠antes que él, el papa León está respondiendo a uno de los problemas sociales más acuciantes de ‌su época", dijo a Reuters John Thavis, un veterano corresponsal en el Vaticano que ⁠ha cubierto tres papados.

"Es evidente que (León) quiere contribuir a dar ⁠forma al debate sobre la tecnología y la IA, haciendo hincapié en los argumentos morales y éticos que sitúan a la persona humana en el centro", agregó Thavis.

Un año después de su elección como papa, León ⁠firmó oficialmente el texto sobre la IA el 15 de mayo, en el aniversario 135 de ​la publicación de "Rerum Novarum" por parte de su predecesor, vinculando firmemente el ‌nuevo documento papal —que insta a la acción mundial en ‌materia social— con el texto papal que, según la opinión generalizada, fue el primero en hacerlo.

LOS ⁠PAPAS ELIGEN CUIDADOSAMENTE LOS TEMAS DE LAS ENCÍCLICAS

Anna Rowlands, académica británica y asesora de la Iglesia, dijo el lunes en un acto celebrado en el Vaticano para presentar el texto de León que, durante más de un siglo, los papas han advertido de que el mundo "no se salvará gracias al mercado".

"Hoy, el papa León ​advierte de que ‌no nos 'salvará' la IA".

Las encíclicas son una de las formas más elevadas de enseñanza de un pontífice a los miembros de la Iglesia.

Los papas eligen cuidadosamente los temas de las encíclicas para destacar las principales prioridades de sus pontificados, ya que los textos, que pueden abarcar cientos de páginas, a menudo tardan años en prepararse.

El difunto papa Francisco, que dirigió la Iglesia ⁠durante 12 años, fue autor de solo cuatro de estos documentos.

León, quien ha adoptado un tono más contundente en los últimos meses y ha provocado la molestia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras criticar la guerra de Irán, advirtió en su texto de que la IA difunde desinformación, prioriza el conflicto y podría llevar al mundo por un camino de guerra sin fin.

En el acto celebrado el lunes en el Vaticano, también expresó su preocupación por el hecho de que algunos sistemas de armas autónomas hayan avanzado "prácticamente fuera del alcance humano para controlarlos".

BALANCE MIXTO ‌DE ÉXITO DE LAS ENCÍCLICAS PAPALES

Las encíclicas papales que instan a los líderes mundiales a actuar tienen un historial desigual a la hora de provocar cambios sustanciales.

Algunos historiadores atribuyen a "Pacem in Terris", publicada pocos meses después de la crisis de los misiles en Cuba de 1962, el haber dado respaldo moral a las negociaciones entre el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y el líder soviético Nikita Khrushchev, que condujeron al Tratado de ‌Prohibición Parcial de los Ensayos Nucleares.

Francisco, cuya "Laudato Si’" fue el primer documento papal en respaldar el consenso científico de que los gases de efecto invernadero están calentando la atmósfera terrestre, lamentaba con frecuencia que los Gobiernos no hicieran más ‌para mitigar el cambio climático.

Thavis ⁠señaló que, por lo general, al principio resulta difícil juzgar si una encíclica papal tendrá un impacto duradero, ya que lleva tiempo que los extensos documentos sean asimilados ​por personas de todo el mundo.

"Sus ideas tienden a aflorar gradualmente en la esfera pública, en los medios de comunicación y en el activismo de base", dijo. "Sospecho que esta encíclica servirá de punto de referencia clave en el debate en curso sobre la inteligencia artificial".

Con información de Reuters