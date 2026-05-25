Cómo sale Boca vs. U. Católica por la Copa Libertadores, según la astrología.

Boca Juniors tiene, otra vez, augurios poco alentadores por parte de la astrología para el choque decisivo con la Universidad Católica de Chile en La Bombonera. El equipo dirigido por Claudio Úbeda tiene que ganar sí o sí para avanzar a los octavos de final. Es que si no consigue los tres puntos como local, en la última fecha de la fase de grupos, quedará eliminado de la Copa Libertadores e irá a la Sudamericana.

Desde la cuenta especializada de X (ex Twitter) de Fútbol, Tarot, Astrología, Numer. y quiromancia (@magiandtarot), será una noche complicada otra vez en este sentido para el "Xeneize" en casa. Incluso, aseguraron que ya "hicieron un trabajito especial" en el estadio Alberto J. Armando, que le costó el empate ante Cruzeiro de Brasil en el mismo escenario en la fecha pasada.

El pronóstico de la astrología para Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

Desde el ya mencionado perfil en X, publicaron que habrá un "elemento aire en ambos equipos". Incluso, remarcaron que se tratará de un "partido con alto grado de nerviosismo". También vaticinaron que "las chances más claras serán del Xeneize como con Cruzeiro". "Ahora, por las situaciones vividas en los últimos partidos, no sé si el Xeneize clasifica a octavos...", alertaron en el mismo posteo.

Cómo sale Boca vs. U. Católica por la Copa Libertadores, según la astrología.

Luego, los astros señalaron antes de Boca contra la U. Católica que "los tránsitos no son los mejores para ver una jornada de desahogo. Sumado a que en La Bombonera han hecho un trabajito y los últimos arbitrajes, es difícil de predecir como termina el partido". Por último, sentenciaron en la antesala a este compromiso absolutamente determinante: "Veo al arbitraje muy tenso y condicionado habrá jugadas de VAR, larga espera por las decisiones... Podría haber lesión y expulsión. Están avisados".

Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores: hora, TV en vivo y streaming

El duelo tendrá lugar el jueves 28 de mayo de 2026 en La Bombonera desde las 21.30 horas de Argentina. El colombiano Wilmar Roldán será el encargado del arbitraje. La transmisión en vivo en la televisión estará a cargo de la pantalla de Fox Sports y la plataforma Disney+ en su versión Premium. El streaming online también irá por Telecentro Play y Personal Flow.

Qué necesita Boca para pasar a octavos de final de la Libertadores

Al "Xeneize" de Úbeda sólo le sirve ganar para meterse en la próxima ronda del torneo continental. Si lo logra y Cruzeiro no derrota a Barcelona de Ecuador será el líder del Grupo D, pero si los brasileños suman de a tres, al igual que el conjunto "Azul y Oro", clasificarán ambos dejando a los trasandinos en puestos de Sudamericana. Si los del "Sifón" caen o empatan ante la Universidad Católica de local quedarán terceros y no seguirán en el certamen.