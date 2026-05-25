Entradas para Kidd Voodoo en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en Teatro Vorterix

Kidd Voodoo se presenta en Argentina.

Luego de agotar múltiples Movistar Arena en Chile y consolidarse como una de las voces más importantes de la nueva generación, Kidd Voodoo llega a Buenos Aires para presentar “Euforia”, su último disco de estudio. Se presentará en el Teatro Vorterix, en una noche donde convivirán la melancolía, la sensibilidad y las canciones que marcaron su historia, continuando un vínculo que comenzó con su primera visita en 2025 y que promete seguir creciendo.

Convertido en uno de los artistas más importantes de la nueva generación chilena, Kidd Voodoo atraviesa el mejor momento de su carrera. Con una identidad sonora que mezcla reggaetón, pop alternativo, guitarras emocionales e influencias indie, logró construir un universo propio que conecta profundamente con miles de fans en toda Latinoamérica. Y realiza una gira internacional con fechas en España, Suiza, Alemania, Holanda, Colombia, Perú, México y Chile.

Cuándo toca Kidd Voodoo en Buenos Aires: por dónde comprar entradas

Kidd Voodoo se presenta en Buenos Aires el próximo 26 de septiembre en el Teatro Vorterix .

en el . Las entradas se puede adquirir únicamente por All Access.

Precios de entradas para Kidd Voodoo en el Teatro Vorterix

Entrada general: $45.000 + costo de servicio.

Lanzamiento del álbum "Euforia"

“Euforia” representa un giro artístico y emocional dentro de su carrera. A través de canciones más íntimas, sensibles y melancólicas, el artista expande los límites de la música urbana tradicional y muestra una faceta renovada de su proyecto musical. El disco incluye colaboraciones junto a figuras internacionales como Mon Laferte, Rels B y Pablo Alborán, reafirmando el alcance y la evolución de su propuesta artística.

El artista chileno se encuentra en un gran momento.

Este nuevo show promete un reencuentro con el público argentino, y además, la continuación de una historia que comenzó en su primera visita al país y que hoy se fortalece con una conexión cada vez más profunda con su audiencia local. Con una puesta renovada y un repertorio que recorrerá tanto sus grandes éxitos como las canciones de “Euforia”, Kidd Voodoo promete una experiencia cargada de emoción, intensidad y cercanía.

Tras conquistar escenarios masivos en Chile y consolidarse como uno de los fenómenos musicales más importantes de la región, Kidd Voodoo llega nuevamente a Argentina dispuesto a seguir escribiendo esta historia junto a su público y transformar “Euforia” en mucho más que un show. Y con solo 22 años se muestra en la actualidad como uno de los proyectos más ambiciosos que tiene toda Latinoamérica en su conjunto.