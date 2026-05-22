Entradas para Cruzando el Charco en La Plata 2026: precios y fecha de cuándo toca en Atenas

Cruzando El Charco. (Crédito de foto: Gody Mex)

Cruzando El Charco celebra sus 14 años de historia con un show muy especial el próximo 1 de agosto en el Microestadio Atenas, en la ciudad que los vio nacer y crecer. El concierto en La Plata será mucho más que un aniversario: significará el reencuentro de la banda con su público de siempre, en un momento clave de su carrera. Después de años de giras, álbumes y escenarios emblemáticos, el grupo vuelve para celebrar su recorrido, las altas emociones y canciones que acompañaron a distintas generaciones.

Cruzando El Charco vuelve a La Plata para un nuevo inicio

La celebración tendrá un condimento especial: Cruzando El Charco confirmó que no realizará shows en CABA durante este año, por lo que la fecha en el Microestadio Atenas será una oportunidad única para ser parte de este festejo tan esperado.

El 1 de agosto, La Plata será escenario de una noche cargada de emoción, historia y futuro. Las entradas generales para esta fiesta inolvidable ya se pueden adquirir a través de la plataforma Livepass de manera digital, desde $45.000 más el cargo por servicio.

Además, este concierto marcará el comienzo de una nueva etapa artística, ya que será previo al lanzamiento de su próximo álbum de estudio, previsto para finales de este año. Con nuevas canciones en camino y una identidad musical en constante crecimiento, la banda continúa consolidándose como una de las propuestas más fuertes del rock argentino actual.

Cruzando el Charco llega al Microestadio Atenas. (Crédito de foto: Cruzando El Charco)

La trayectoria de Cruzando El Charco

Formada a mediados de 2012 en La Plata, Cruzando El Charco nació bajo el impulso de fusionar el rock con ritmos rioplatenses como el candombe, la murga y la cumbia, dándole una impronta única al rock barrial.

Con Francisco Lago en la voz líder, la agrupación ha sabido construir un vínculo inquebrantable con su audiencia gracias a letras viscerales y melodías pegadizas. A lo largo de su exitosa trayectoria, la banda ha editado seis álbumes de estudio: Perdonar (2012), Desde adentro (2014), A mil (2017), Lo que somos (2019), Cicatrices (2022) y su aclamado trabajo Esencia (2024), sumando también celebrados registros en vivo como su histórico paso por el Luna Park y el Movistar Arena. Catorce años después de sus primeros acordes en los centros culturales platenses, el regreso a casa promete ser un hito imborrable en su biografía.