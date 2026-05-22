El sutil posteo de Pierre Gasly por Franco Colapinto en la previa al GP de Canadá

Gasly mantiene una buena relación con Colapinto.

Después de varias semanas de espera, los pilotos de la Fórmula 1 han vuelto a reunirse este miércoles en el Circuito Gilles Villeneuve, donde se disputará la quinta fecha de la temporada con el Gran Premio de Canadá. Como sucede en cada semana de carrera, hay mucha más actividad que solo las prácticas, clasificaciones y carrera, puesto que hay tareas relacionadas con la logística y, cómo no, con los medios de comunicación.

Tal es así que Franco Colapinto debió participar este miércoles de una de las conferencias de prensa en Montreal, donde también estuvo en una sesión frente a la cámara con luces alrededor y una tela blanca de fondo puesta para la ocasión. Justamente ese momento fue captado por Pierre Gasly, quien no dejó pasar la oportunidad para sacarle una foto a su compañero y publicarla en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el francés subió la imagen de Colapinto en el set frente a la cámara, a la vez que un monitor mostraba la toma del argentino sentado sobre un banco. Claro que el posteo incluyó un brevísimo mensaje que decía “Franquitooo”, además de la localización del suceso, con el punto del mapa anclado en Montreal, donde se encuentra el circuito que se utilizará este fin de semana en la máxima categoría.

Dicho posteo no hace otra cosa que demostrar la buena onda que hay entre los dos pilotos, a pesar de que no llegan a la quinta fecha de la misma manera. En el GP de Miami, Franco terminó en el séptimo lugar tras la sanción que recibió Charles Leclerc horas después de la carrera y sumó seis puntos para el campeonato, mientras que Gasly sufrió un accidente tras ser impactado por Liam Lawson en las primeras vueltas de la carrera.

No obstante, el francés no se quedó en cero en la fecha pasada, ya que obtuvo un punto tras culminar en el octavo puesto en la carrera sprint del sábado, en la que Colapinto no pudo llegar a la zona de puntos. Por fuera de esto, ambos llegan al GP de Canadá con los coches parejos en cuanto a las piezas nuevas, con las que el principal objetivo será mantenerse delante de Haas, que también arribó a Montreal con actualizaciones en su coche.

Colapinto correrá este fin de semana en Montreal.

Horarios del GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputará este fin de semana en el Circuito Gilles Villeneuve, situado en Montreal. Al igual que en Miami, la quinta fecha se disputará bajo el formato sprint, de manera que habrá una sola sesión de prácticas libres. A continuación, los días y horarios para la siguiente cita en la F1.