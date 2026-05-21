La Iglesia Católica Argentina viene advirtiendo con insistencia en las últimas semanas por el deterioro de la situación social y económica en los barrios más pobres y también en las familias de clase media. Los reclamos posicionan a la institución como una de las voces más potentes en la actualidad contra el modelo económico del gobierno de Javier Milei. Y son críticas y advertencias que surgen de un relevamiento extenso, realizado en toda la Argentina a lo largo del último año, en el que la Iglesia estableció cuáles son las principales preocupaciones de las comunidades en las que tiene trabajo territorial: la falta de trabajo, las adicciones, la salud mental y los suicidios aparecieron al tope de la lista.

Primero fue el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, quien en una entrevista con una radio de línea editorial oficialista avisó: “Lo estamos viendo en nuestros benefactores, que antes eran muchos de la clase media y hoy nos piden una mano para completar una cuota o pagar una deuda". Especificó que hablaba de "las clases medias empobrecidas", tal como las definió, y agregó: “A veces nos piden para terminar de pagar el alquiler”. A sus dichos, que tuvieron amplia repercusión, se sumaron luego el Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva; y el de La Plata, Gustavo Carrara. El primero, al criticar un publicitado operativo de las fuerzas de seguridad porteñas en 17 villas y barrios, subrayó: “Tormenta Negra (tal el nombre del episodio) es el narcotráfico, la falta de trabajo, el Estado que se retira y los pibes que no tienen posibilidades”.

Luego se sumó Carrara, en diálogo con El Destape, para completar el panorama. "Hay situaciones de de gente por ahí de clase media que pierde el trabajo y que al poco tiempo se le acaban los pocos ahorros que tienen y a veces tiene que que recurrir a las Cáritas de las distintas parroquias", detalló. En ese contexto, el arzobispo de La Plata detalló las conclusiones del relevamiento de la Iglesia en todo el país y subrayó que, como tema central, el estudio muestra los problemas con el mundo del trabajo. Ya sea por falta de trabajo o porque, aún trabajando, a las personas no les alcanza el dinero para cubrir los gastos del mes. Llegando a marcar también situaciones críticas: "Otro tema central que apareció es el tema de la falta de proyecto de vida en muchos jóvenes. El tema del suicidio. Muchos suicidios que preocupan a las comunidades."

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Colombo, García Cuerva y Carrara son tres discípulos del Papa Francisco, continuadores de su mensaje y su legado, que emergen en el actual contexto como tres de las voces más potentes frente al plan económico del gobierno libertario.

Los resultados de la gran encuesta de Cáritas:

Cáritas recogió datos de 1.320 comunidades diocesanas y parroquiales de la Iglesia Católica en todo el país entre octubre de 2024 y junio de 2025. El procesamiento de esa información, obtenida en capillas y centros de trabajo, terminó en las últimas semanas y sirvió para delinear el curso de acción de la organización durante los próximos tres años. La Iglesia registró en esa inmensa encuesta necesidades de apoyo material pero también el avance del deterioro en salud mental y la demanda creciente de asistencia psicológica y psiquiátrica, con el siguiente detalle:

En cuanto a necesidades materiales en espacios comunitarios, Cáritas relevó demanda de alimentos, abrigo y mejoramiento habitacional.

También los pedidos de mecanismos que incluyan a las personas más vulnerables en espacios comunitarios, parroquiales y barriales.

En cuanto a la demanda de trabajo, Cáritas encontró demanda de acompañamiento para el desarrollo de micro emprendimientos y pedidos de vías de acceso a herramientas, insumos y microcréditos, además de la creación de espacios de comercialización y organizaciones productivas.

Las demandas relacionadas con la salud mental son múltiples e incluyen el acompañamiento, la prevención y recuperación de las adicciones junto con la necesidad de capacitación en el abordaje de adicciones y salud mental.

El último miércoles, Cáritas lanzó su tradicional colecta anual, que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de junio en las parroquias, capillas y comunidades de todo el país. En un contexto difícil, tal como vienen advirtiendo los curas, la Iglesia sabe que muchos de quienes antes colaboraban ahora estarán del lado de los que necesitan la ayuda y por eso mira con tanta preocupación la situación social.