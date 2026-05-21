Pese al ajuste y los recortes, los gobernadores aliados volvieron a salvar al Gobierno

En un panorama económico cada vez más complicado para las economías provinciales, los gobernadores dialoguistas no aflojan en el apoyo al gobierno de Javier Milei, en una actitud que cada vez se hace más difícil de entender. “Llama la atención que algunos que hace poco tiempo habían aprobado la ampliación de las zonas frías hoy están en otro lugar y no se dan cuenta del perjuicio que ocasionan a los argentinos”, marcó el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, antes de la votación de este miércoles en la Cámara baja. Efectivamente, la ampliación de las zonas frías había sido aprobada en 2021 por los entonces diputados Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego, hoy gobernadores de Mendoza y San Juan, que esta vez acompañaron la postura del Gobierno. Y no fueron los únicos casos.

El oficialismo y la oposición habían convocado -cada uno por su lado- a sesiones especiales para las 10 y las 11, respectivamente, con temarios opuestos. Los gobernadores de partidos provinciales eran quienes podían inclinar la balanza para un lado o para el otro y lo hicieron para favorecer a la Casa Rosada. A las 10.23 consiguieron el quórum justo con 129 diputados para tratar la ley de Hojarasca y el recorte al régimen de zonas frías. Además, acompañaron con su voto el rechazo a la moción opositora para saltar a su temario que tenía como punto principal la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que brinde explicaciones sobre su súbito enriquecimiento. Quienes facilitaron sus diputados fueron Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalaqcua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).

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"¿Cómo puede ser que quienes se dicen representantes de las provincias se dejen humillar así?", se preguntó la diputada del FIT, Myriam Bregman, expresando la pregunta que flotaba entre las bancas de la oposición real al gobierno de Milei. El ajuste sobre ajuste firmado por Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo como principal afectación los recursos para las provincias que perdieron de un plumazo otro billón de pesos, que se agregó a los cuantiosos fondos que les quitaron en estos dos años y medio de gestión. Además, según los cálculos que publica mensualmente el diputado de UP Guillermo Michel, las provincias perdieron 1,3 billones de Coparticipación en los cuatro primeros meses de 2026. También las trasnferencias no automáticas bajaron mucho.