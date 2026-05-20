EEUU podría reducir las fuerzas que ofrece a la OTAN en casos de crisis, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO: Pancartas con el logotipo de la OTAN se colocan en la entrada de la nueva sede de la OTAN durante el traslado al nuevo edificio, en Bruselas, Bélgica

Por Gram Slattery, Jonathan Landay y ​Andrew Gray

WASHINGTON/BRUSELAS, 19 mayo (Reuters) - El Gobierno de Trump tiene previsto comunicar esta semana a los aliados de la OTAN que reducirá el conjunto de capacidades militares que Estados Unidos pondría a disposición ‌para ayudar a los países europeos ‌de la alianza en caso de una crisis grave, según han afirmado tres fuentes cercanas.

En virtud de un marco conocido como el Modelo de Fuerzas de la OTAN, los países miembros de la alianza identifican un conjunto de fuerzas disponibles que podrían activarse durante un conflicto o cualquier otra crisis grave, como un ataque militar contra un miembro de la OTAN.

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Aunque la composición exacta de esas fuerzas de guerra es un secreto muy bien guardado, el Pentágono ha decidido reducir significativamente su compromiso, según las fuentes, ​que solicitaron el anonimato para ⁠hablar con franqueza sobre los planes.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dejado claro que espera ‌que los países europeos asuman la responsabilidad principal de la seguridad del continente ⁠en lugar de Estados Unidos. El mensaje a los aliados ⁠de esta semana es una señal concreta de que esa política se está aplicando.

Varios detalles no estaban claros, como la rapidez con la que el Pentágono planea transferir las responsabilidades en modo de crisis a ⁠los aliados europeos. Las fuentes indicaron, sin embargo, que el Pentágono planea anunciar su intención ​de reducir su compromiso en una reunión el viernes de los ‌altos cargos de defensa en Bruselas.

El jefe de política ‌del Pentágono, Elbridge Colby, ha dicho públicamente que Estados Unidos seguirá utilizando sus armas nucleares ⁠para proteger a los miembros de la OTAN, incluso aunque los aliados europeos asuman el liderazgo en materia de fuerzas convencionales.

Es probable que EEUU esté representado por Alex Velez-Green, un colaborador clave de Colby, según las fuentes. El ajuste del modelo de fuerzas de la OTAN se ha convertido en una prioridad ​clave del equipo ‌de Colby de cara a la próxima cumbre de líderes de la OTAN, que tendrá lugar en Turquía en julio, añadió una de las fuentes.

Un portavoz de la OTAN remitió una solicitud de comentarios a EEUU. El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

UNA ALIANZA BAJO PRESIÓN

La OTAN se encuentra bajo una presión sin precedentes, y ⁠algunos países europeos temen que Washington pueda retirarse por completo. Un ajuste importante en las fuerzas que EEUU pondría a disposición en tiempo de guerra intensificará esas preocupaciones.

En las últimas semanas, el Gobierno de Trump ha anunciado planes para retirar unos 5.000 soldados estadounidenses de Europa, incluida la decisión de cancelar el despliegue de una brigada del Ejército en Polonia, una decisión sorpresa que fue duramente criticada por los legisladores estadounidenses.

Una de las fuentes y otra fuente cercana afirmaron que los asesores del Capitolio conocían y estaban preocupados por los planes ‌del Pentágono de reducir sus compromisos en el marco del Modelo de Fuerzas de la OTAN.

Sin embargo, un alto diplomático de la OTAN dijo que seguían creyendo que existe el entendimiento de que EEUU acudiría en ayuda de Europa si se encontrara en apuros.

Trump y muchos de sus asesores han criticado duramente a los aliados europeos por no gastar lo suficiente en sus ejércitos y depender de EEUU para la defensa ‌convencional, y señalan que EEUU sigue teniendo decenas de miles de soldados en Europa.

La ambición del presidente de hacerse con el control de Groenlandia, un territorio de ultramar danés, ha avivado aún más la tensión transatlántica, al igual ‌que la disputa en ⁠curso entre Trump y el canciller alemán, Friedrich Merz, quien ha criticado duramente la guerra de Trump contra Irán.

Los aliados europeos suelen responder que están reforzando rápidamente sus ​capacidades militares, pero que no se puede hacer de la noche a la mañana.

Con información de Reuters