Pase Cultural para jubilados en CABA: cómo acceder a entradas gratis para peñas y shows de tango

Pase Cultural para jubilados en la Ciudad de Buenos Aires: entradas gratis para peñas y shows de tango

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden disfrutar esta semana de shows de tango, música clásica, un ciclo de folclore y hasta una peña totalmente gratis. Se trata del programa Pase Cultural para Adultos Mayores de la ciudad porteña que ofrecerá actividades sin costo en la Casa de la Cultura.

Jubilados: actividades y espectáculos gratis en la ciudad de Buenos Aires

Durante esta semana, los jubilados podrán realizar diferentes talleres y disfrutar de espectáculos sin costo en la Casa de la Cultura de la ciudad. Las actividades gratuitas con el Pase Cultural del martes 19 al viernes 22 de mayo serán las siguientes:

Martes de tertulia lírica

Las tertulias líricas invitan a compartir música en un ambiente íntimo de café concert. La Academia Bach de Buenos Aires presentará una selección de piezas barrocas a las 19 hs del martes 19 de mayo. Las piezas serán interpretadas por especialistas, con obras de Haendel y Bach.

Miércoles de Peña

El sector de Las Rotativas de la Casa de la Cultura abre sus puertas para que los jubilados se sumen a un taller de movimiento y una peña este miércoles 20 de mayo.

De 18 a 19 hs se realizará la clase con el objetivo de preparar un pericón patrio de cara al Día de la Revolución de Mayo. Se presentará el 27 de mayo con atuendos tradicionales.

de cara al Día de la Revolución de Mayo. Se presentará el 27 de mayo con atuendos tradicionales. De 19 a 20:30 hs estará la peña con un show de música y danza en vivo.

Cada semana la Casa de la Cultura ofrece diferentes clases y shows gratuitos para jubilados

Viernes de tango

Se trata de un ciclo de tango cuyo próximo show se realiza el viernes 22 de mayo a las 20 hs. Cada espectáculo propone una mirada distinta, ya sea sobre los barrios, la mujer, la noche, la ciudad, los encuentros y los desencuentros. Las pequeñas historias se construyen con música, canto, danza y llenan el espacio de emoción y memoria.

Sábado de ciclo de folclore

El ciclo hace homenajes a la música folclórica argentina y el sábado 23 de mayo a las 18 hs se hará un show por el legado de Atahualpa Yupanqui. En el homenaje cantará Emilia Danesi, acimpañada en gutarra por Emiliano Ferrei, en piano por Oscar Laiguera y en percusión por Mariano Velardi. Además, habrá dos parejas de baile.