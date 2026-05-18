Starmer dice que está centrado en desempeñar su labor como primer ministro

Imagen de archivo del primer ministro británico, Keir Starmer, durante una reunión con miembros de la policía en Londres, Reino Unido.

​El primer ministro británico, Keir Starmer, que se encuentra sometido a una intensa ‌presión para que ‌dimita desde dentro de su propio Partido Laborista tras una serie de malos resultados en las elecciones locales, afirmó el lunes que sigue centrado en desempeñar su cargo.

Las fuertes pérdidas laboristas en las elecciones del 7 de ​mayo provocaron ⁠que casi una cuarta parte de sus ‌diputados le pidieran que dimitiera, mientras ⁠dos rivales están compitiendo ⁠de manera abierta por sustituirlo, lo que ha inquietado a los inversores, que han hecho subir ⁠los costos de financiación del Gobierno.

"Estoy ​centrado en el trabajo que se ‌me ha encomendado, que ‌es servir a mi país y cumplir ⁠con mis obligaciones como primer ministro de este país", declaró ante su equipo durante una visita a la sede del Partido ​Laborista.

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Anteriormente, ‌el viceprimer ministro David Lammy había afirmado que Starmer no establecería un calendario para su salida. Esto se produjo después de que los medios informaron durante ⁠el fin de semana de que estaba sopesando si anunciar o no un plan para dimitir.

El diputado Wes Streeting, que dimitió como ministro de Salud la semana pasada, declaró el sábado que se presentará a cualquier contienda formal por ‌el liderazgo. El alcalde de Gran Mánchester, Andy Burnham, está buscando un escaño en el Parlamento que le permita también presentar su candidatura.

Starmer ha afirmado en repetidas ocasiones que tiene la ‌intención de hacer frente a cualquier desafío por el liderazgo. Cualquier candidato que desee presentar su ‌candidatura necesitaría ⁠asegurarse el apoyo del 20% de los diputados laboristas. Como el Partido ​Laborista cuenta actualmente con 403 escaños, eso equivale a 81 apoyos.

Con información de Reuters