Puerto Cabello vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Copa Sudamericana

Por la fecha 5 del grupo B de la Copa Sudamericana, Juventud y Puerto Cabello se enfrentan el jueves 21 de mayo desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Misael Delgado.

Así llegan Puerto Cabello y Juventud

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Puerto Cabello en partidos de la Copa Sudamericana

Puerto Cabello viene de ganar en su encuentro anterior a Cienciano con un marcador de 3-0. Después de caer en 2 ocasiones y ganar 2, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Juventud en partidos de la Copa Sudamericana

En la fecha pasada, Juventud finalizó con un empate 2-2 ante Atlético Mineiro. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 8 goles y le han encajado 5 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Juventud sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.

Ambos equipos quieren escalar para quedar mejor posicionados en esta etapa. Puerto Cabello tiene 6 unidades y es el segundo en el Grupo B. Por otro lado, Juventud busca la victoria que lo ayude a avanzar en la tabla: se ubica en tercer lugar y consiguió 5 puntos.

El encuentro será supervisado por Diego Ulloa Angulo, el juez encargado.

Fecha y rival de Puerto Cabello en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo B - Fecha 6: vs Atlético Mineiro: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Juventud en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo B - Fecha 6: vs Cienciano: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Puerto Cabello y Juventud, según país