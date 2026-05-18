Atlético Mineiro vs Cienciano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Copa Sudamericana

El juego entre Atlético Mineiro y Cienciano se disputará el próximo jueves 21 de mayo por la fecha 5 del grupo B de la Copa Sudamericana, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Arena MRV.

Así llegan Atlético Mineiro y Cienciano

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

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Últimos resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

En la fecha anterior, Atlético Mineiro se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Juventud. Con 1 triunfo y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana

Cienciano cayó 0 a 3 ante Puerto Cabello. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias e igualó 1 vez. Con 5 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

De los últimos 3 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Cienciano lo ganó por 1 a 0.

El duelo de esta jornada enfrenta al puntero y colero del Grupo B. Cienciano ha logrado sumar 7 puntos convirtiendo 4 goles, mientras que Atl.Mineiro tiene 4 unidades y 5 tantos.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Carlos Ortega Jaimes.

Fecha y rival de Atlético Mineiro en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo B - Fecha 6: vs Puerto Cabello: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Cienciano en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo B - Fecha 6: vs Juventud: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Atlético Mineiro y Cienciano, según país