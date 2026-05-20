Alerta por frío intenso en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 20 de mayo de 2026

Frío.

El otoño parece haber decidido endurecer su postura en la provincia de Santa Fe. Después de varios días atravesados por el ingreso de aire frío y ráfagas persistentes, el miércoles 20 de mayo mantendrá una postal típica de las primeras irrupciones polares fuertes del año: mañanas heladas, sol intermitente y tardes algo más agradables, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la segunda mitad de mayo suelen comenzar a consolidarse los descensos térmicos más pronunciados sobre el centro del país. Lo que llama la atención este año es la persistencia del aire frío y la repetición de mínimas muy bajas para la época.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para hoy

En la ciudad del monumento de la bandera, el miércoles 20 de mayo se presentará con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima prevista de 17 grados, en una jornada con nubosidad parcial y probabilidades de lluvia prácticamente nulas.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el termómetro podría ubicarse cerca de los 4 grados, con cielo despejado o parcialmente cubierto. Hacia la tarde, se espera el pico térmico cercano a los 17 grados, mientras que volverá a sentirse por la noche el descenso hasta los 13 grados. El viento soplará leve y no aparecen fenómenos significativos previstos. Los datos anticipan un día estable, aunque con una sensación térmica baja durante el amanecer.

Pronóstico de Rosario.

Cómo sigue el clima hoy en Santa Fe

En la capital provincial, el panorama será muy similar, aunque con una máxima apenas superior. El pronóstico del SMN prevé 3 grados de mínima y 18 grados de máxima, manteniendo la tendencia de jornadas secas y con poca inestabilidad.

La mañana tendrá registros cercanos a 4 grados, mientras que el termómetro podría alcanzar 18 grados durante la tarde antes de iniciar un nuevo descenso nocturno. La ausencia de precipitaciones se mantiene como una constante y el viento permanecerá relativamente débil.

Pronóstico de Santa Fe.

Algunas recomendaciones para el frío del miércoles en Santa Fe y Rosario

Vestite por capas: la amplitud térmica será grande (entre los 3 y los 18 grados), así que después del mediodía puede sobrar abrigo.

la amplitud térmica será grande (entre los 3 y los 18 grados), así que después del mediodía puede sobrar abrigo. No subestimes la mañana: entre la madrugada y las primeras horas del día suele sentirse una sensación térmica más baja que la temperatura real. Si salís temprano, sumá bufanda y algo para cubrir las orejas.

entre la madrugada y las primeras horas del día suele sentirse una sensación térmica más baja que la temperatura real. Si salís temprano, sumá bufanda y algo para cubrir las orejas. Protegé garganta y manos: el aire frío y seco suele generar más irritación en garganta y labios. Llevar una bufanda y usar bálsamo labial puede ayudar.

el aire frío y seco suele generar más irritación en garganta y labios. Llevar una bufanda y usar bálsamo labial puede ayudar. Tomá líquidos aunque no tengas sed: con frío muchas personas toman menos agua. Mate, té o infusiones ayudan, pero no reemplazan totalmente la hidratación.