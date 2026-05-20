Irán amenaza con expandir la guerra si EE.UU. e Israel vuelven a atacar

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán atraviesa una nueva escalada de tensión marcada por amenazas cruzadas y crecientes divisiones internas en Washington sobre la continuidad de la ofensiva militar. En este escenario, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró este que el conflicto podría extenderse “más allá de la región” si Washington y Tel Aviv vuelven a atacar el territorio de ese país, al tiempo que el Senado de Estados Unidos aprobó por primera vez una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump y eventualmente retirar tropas del conflicto. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.