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Conflicto en Medio Oriente

Irán amenaza con expandir la guerra si EE.UU. e Israel vuelven a atacar

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

La Guardia Revolucionaria amenazó con extender la guerra “más allá de la región” y advirtió que responderá con “golpes aplastantes” ante nuevos ataques.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán atraviesa una nueva escalada de tensión marcada por amenazas cruzadas y crecientes divisiones internas en Washington sobre la continuidad de la ofensiva militar. En este escenario, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró este que el conflicto podría extenderse “más allá de la región” si Washington y Tel Aviv vuelven a atacar el territorio de ese país, al tiempo que el Senado de Estados Unidos aprobó por primera vez una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump y eventualmente retirar tropas del conflicto. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.

Hace 2 horas

Advierten que el efecto de la guerra sigue y complica la inflación de mayo

Las consultoras señalan que, aunque la mayor parte de la suba de los combustibles ya se produjo, todavía no cesó su impacto en los demás precios de la economía.

Aunque la inflación bajó en abril, los economistas advierten que el piso del 2% será difícil de perforar y anticipan que eso difícilmente ocurrirá en mayo. En buena medida, porque todavía se sigue viendo el impacto de la suba del combustible, producto de la guerra en Medio Oriente, en los demás sectores de la economía, algo similar a lo que ocurre con los servicios.

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Hace 2 horas

ONU recorta previsión de crecimiento mundial a un 2,5%; culpa a crisis de Oriente Medio

FOTO DE ARCHIVO: Sede de la ONU en Nueva York

Las Naciones ​Unidas rebajaron el martes sus previsiones de crecimiento económico mundial, tras considerar que la crisis de Oriente Medio reavivó las presiones ‌inflacionistas y agravó la incertidumbre.

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Hace 2 horas

El Senado limitó por primera vez los poderes de Trump por la guerra en Irán

La bancada demócrata en el Senado estadounidense logró imponer una resolución que busca limitar los poderes del presidente Donald Trump en torno a la guerra en Irán. Es la primera vez que lo consiguen en los casi tres meses de la guerra.

El Senado de los Estados Unidos aprobó este martes una resolución para limitar los poderes del presidente Donald Trump en la guerra contra Irán. La votación, que fue impulsada por los demócratas, contó con 50 votos a favor y 47 en contra. Hubo senadores republicanos que rompieron con su bloque y apoyaron la resolución, mientras que un demócrata hizo lo inverso y se sumó a la bancada trumpista. 

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Hace 17 horas

La inflación mayorista de abril fue del 5,2%, la más alta en dos años

El impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el mercado petrolero golpeó de lleno a los precios en el segmento mayorista, apenas semanas después de que el gobierno de Milei celebrara una desaceleración de la inflación minorista. 

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06:45 | 19/05/2026

Trump prometió un acuerdo esta semana con Irán, pero crecen las dudas

El lunes, el presidente estadounidense informó que "pospuso" un ataque a Irán porque el acuerdo era inminente. Sin embargo, el gobierno qatarí indicó que las negociaciones necesitan "más tiempo".

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06:32 | 18/05/2026

Trump dice que frenó un ataque a Irán porque están cerca de un acuerdo "muy aceptable"

El presidente de Estados Unidos explicó el ataque pospuesto iba a ser el martes. "Esta acuerdo incluirá que Irán no tenga armas nucleares", expresó Trump. 

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10:10 | 17/05/2026

Tensión en Medio Oriente: pese a la tregua, atacan una planta energética en Emiratos

Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este domingo 17 de mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.

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11:50 | 16/05/2026

Irán amenaza a EE.UU. por "problemas económicos" mientras Israel viola la tregua

Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 16 e mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.

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20:33 | 15/05/2026

Un informe israelí denuncia abusos sexuales de Hamas durante y tras el atentado

Una comisión civil documentó más de 10.000 fotos, videos y testimonios sobre violaciones y torturas sexuales durante la incursión en Israel y el cautiverio en Gaza. El reporte sostiene que los crímenes siguieron un patrón organizado y podrían ser utilizados en futuras causas judiciales.

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08:03 | 15/05/2026

Líbano e Israel confirmaron una nueva tregua por 45 días: retomarán negociaciones en junio

Las delegaciones diplomáticas de Líbano e Israel acordaron una nueva tregua de 45 días, tras dos días de conversaciones en Washington. Lo confirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

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15:28 | 14/05/2026

Trump dice que China se ofreció a mediar con Irán y Xi le propone ser "socios"

La agenda de la reunión bilateral estuvo dominada por la guerra en Medio Oriente, la guerra comercial de Estados Unidos, su apoyo a Taiwán y las regulaciones para las nuevas tecnologías. Qué dijo cada uno después del encuentro.

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06:47 | 14/05/2026

EE.UU. alerta por el bloqueo en Ormuz: ya hay 70 buques afectados

Estos navíos comerciales fueron desviados por la Armada mientras se "inmovilizó" a otros cuatro para "garantizar" el bloqueo impuesto desde hace un mes a los puertos iraníes.

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07:09 | 13/05/2026

Israel sigue atacando Líbano, mientras crece la tensión entre EE.UU. e Irán

Desde principio de marzo, Israel ya mató a casi 2.900 libaneses y los bombardeos y la ocupación del sur de ese país continúa. En paralelo, Estados Unidos e Irán intercambian nuevas amenazas. 

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07:05 | 12/05/2026

La guerra contra Irán le costó a EE.UU. casi USD 30.000 millones

El presidente norteamericano advirtió sobre la fragilidad del alto el fuego con Irán, mientras el país persa amenaza con enriquecer uranio al 90% si vuelve a sufrir ataques.

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06:28 | 11/05/2026

Máxima tensión en Medio Oriente: para Trump, la tregua con Irán está "en estado crítico"

Mientras el presidente estadounidense aseguró que la respuesta iraní era inaceptable, la Cancillería de la República Islámica sostuvo que Washington sigue teniendo" exigencias irracionales" y rechazó que su respuesta haya sido "excesiva", como filtró la Casa Blanca a los medios. 

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