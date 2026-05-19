ONU recorta previsión de crecimiento mundial a un 2,5%; culpa a crisis de Oriente Medio

FOTO DE ARCHIVO: Sede de la ONU en Nueva York

Las Naciones ​Unidas rebajaron el martes sus previsiones de crecimiento económico mundial, tras considerar que la crisis de Oriente Medio reavivó las presiones ‌inflacionistas y agravó la incertidumbre.

Un comunicado ‌de la ONU que resume la actualización de mitad de año del informe "Situación y perspectivas de la economía mundial" de la organización internacional dijo:

• Se prevé que el crecimiento del PIB mundial sea del 2,5% en 2026, frente al 3,0% estimado para 2025, 0,2 puntos porcentuales por debajo de la proyección de enero y mucho menor a las tasas de ​crecimiento previas a la ⁠pandemia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• Se prevé una modesta recuperación del 2,8% en 2027.

• Se espera ‌que la solidez de los mercados laborales, la resistencia ⁠de la demanda de los consumidores y ⁠el comercio y la inversión impulsados por la inteligencia artificial sirvan de apoyo, pero la revisión a la baja pone de relieve un mayor ⁠debilitamiento de unas perspectivas mundiales ya de por sí moderadas.

• ​El aumento de los precios de la energía ‌ha reportado ganancias extraordinarias a las empresas ‌energéticas, pero ha intensificado las presiones sobre los costos para ⁠los hogares y las empresas.

• En las economías desarrolladas, se prevé que la inflación aumente del 2,6% en 2025 al 2,9% en 2026, y en las economías en desarrollo, del 4,2% al 5,2%.

• El suministro de fertilizantes se ​ha visto ‌interrumpido, lo que ha impulsado los costos. Esto podría reducir el rendimiento de los cultivos y ejercer una presión al alza sobre los precios de los alimentos.

• Los mercados financieros mundiales se han mantenido resistentes, pero las expectativas de inflación han ⁠impulsado al alza los rendimientos de los bonos a corto plazo.

• El daño más grave se registra en Asia Occidental, donde se prevé que el crecimiento se desplome del 3,6% al 1,4%, agravado por los daños a las infraestructuras, el comercio y el turismo.

• Se espera que Estados Unidos se mantenga relativamente resistente, con un crecimiento previsto del 2,0% en 2026, que se mantendrá prácticamente ‌estable a partir de 2025 gracias a la fuerte demanda de los hogares y a la inversión en tecnología.

• Europa está más expuesta, ya que la dependencia de la energía importada supone una carga para los hogares y las empresas. Se prevé que el crecimiento de la UE se ‌ralentice del 1,5% al 1,1% y en el Reino Unido del 1,4% al 0,7%.

• La diversificada combinación energética de China, sus considerables reservas estratégicas y el apoyo de las ‌políticas están proporcionando ⁠un colchón, y se prevé que su crecimiento se modere del 5,0% al 4,6%.

• Se sigue esperando que la producción ​de la India crezca un 6,4% desde un 7,5%.

• En África, se prevé que el crecimiento medio se modere ligeramente, del 4,2% al 3,9%.

Con información de Reuters