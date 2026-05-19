El Mundial de la Selección Argentina ya carretea: se reunieron Tapia y Lionel Scaloni

La cuenta regresiva es total. A solo 23 días para el puntapié inicial del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, el búnker de la Selección argentina duplicó su intensidad. En las últimas horas, el director técnico Lionel Scaloni y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, mantuvieron una reunión cumbre para ultimar los detalles del operativo "Cuarta Estrella".

El propio Tapia se encargó de reflejar el encuentro a través de sus redes sociales con una foto junto al entrenador santafesino y un mensaje cargado de optimismo. Más allá de la camaradería protocolar, la reunión tiene un peso estratégico crucial. Se espera que en los próximos días Scaloni dé a conocer la lista definitiva de los 26 futbolistas convocados que viajarán a Norteamérica con la ilusión de defender la corona.

Sin embargo, las redes sociales y los fanáticos de la Selección Argentina no tardaron en desviar la mirada hacia un detalle de color en el despacho de la AFA. En la foto compartida por los protagonistas, se alcanza a ver en el escritorio una pequeña estatua personalizada de "Chiqui" Tapia sosteniendo la Copa del Mundo, un souvenir que despertó todo tipo de comentarios y curiosidad entre los usuarios.

La reunión se dio en paralelo a una resolución judicial clave para la dirigencia del fútbol argentino. Este lunes se confirmó que Tapia finalmente recibió la autorización para salir del país y presenciar el torneo. Para obtener el permiso de la Justicia y poder viajar al Mundial, el mandatario de la AFA debió fijar una fianza y pagar 30 millones de pesos como garantía.

El camino de la Selección en el Grupo J

La Argentina llegará al certamen norteamericano cargando el cartel de ser una de las máximas candidatas a quedarse con el título. El camino inicial ya está trazado, y la Albiceleste compartirá la fase inicial en el Grupo J, donde se medirá ante rivales de diversos continentes:

Argelia

Austria

Jordania

Con el "modo Mundial" formalmente activado, el cuerpo técnico y la dirigencia ya juegan su partido afuera de la cancha, a la espera de que la pelota empiece a rodar.