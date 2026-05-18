Cambió todo en Fortnite: la histórica regla que eliminaron y que vuelve locos a los fanáticos

La actualización llegó junto al inicio del tercer acto de la temporada 2 del capítulo 7 y está acompañada por una colaboración especial con Overwatch, el popular shooter de Blizzard. Pero el foco está puesto en Zero Build, el modo sin construcción que desde su lanzamiento en 2022 ya superó en popularidad al modo clásico entre muchos jugadores.

La regla que se fue: el daño por caída

Desde los orígenes de Fortnite, caer desde una altura considerable implicaba perder vida o morir directamente. Era una limitación que condicionaba el movimiento vertical y castigaba errores de posicionamiento en edificios y montañas. Entre las novedades más llamativas aparece la eliminación del daño por caída. A partir de ahora, los jugadores ya no morirán al caer desde grandes alturas, aunque sí quedarán con apenas un punto de vida, obligándolos a reaccionar rápido para curarse o buscar cobertura.

El cambio tiene un efecto táctico concreto. Las caídas desde edificios o acantilados dejan de ser una sentencia de muerte y se convierten en una herramienta más de movimiento, aunque con el riesgo de quedar muy vulnerable al llegar al suelo.

Nuevas mecánicas de movimiento

La actualización no solo quita el daño por caída: también agrega opciones de movilidad. Epic Games incorporó nuevas mecánicas de parkour para escalar superficies con mayor fluidez, ofreciendo alternativas de movilidad vertical que se integran de forma natural con la eliminación del daño por caída. La combinación de ambos cambios transforma radicalmente cómo se navega el mapa en Zero Build.

Estructuras más resistentes

El tercer eje de la actualización afecta al entorno. Las estructuras del entorno también recibirán modificaciones. Epic reducirá considerablemente el daño que sufren por disparos, una decisión pensada para incentivar el uso táctico de edificios, coberturas y escenarios naturales dentro de Zero Build. En la práctica, los muros y paredes aguantarán más balas, lo que refuerza el valor de usar el entorno como escudo.

¿Son permanentes los cambios?

Por ahora, todo está en fase de prueba. Según explicó Epic Games, todas estas modificaciones estarán inicialmente en fase de prueba hasta el cierre de la temporada 2 del capítulo 7, previsto para mediados de junio. La compañía evaluará la respuesta de la comunidad antes de decidir si los cambios se mantendrán de forma permanente. Si la recepción es positiva, Zero Build podría quedar definitivamente transformado. Si no, todo vuelve atrás.