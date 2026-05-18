Neymar es convocado por la selección brasileña para disputar su cuarto Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, habla con los medios antes del Mundial

El delantero Neymar fue convocado el lunes por el seleccionador Carlo Ancelotti para el Mundial de este año en Norteamérica, con lo ‌que volverá a la selección ‌brasileña para disputar su cuarto Mundial.

A sus 34 años, Neymar era la mayor incógnita en la lista de 26 convocados, tras una temporada irregular en el Santos marcada por las lesiones. Ancelotti está al frente de la selección brasileña desde el año pasado y llevaba tiempo observando al delantero, que aún no había sido convocado por el técnico italiano.

El último partido de Neymar con ​Brasil fue en octubre ⁠de 2023, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la ‌rodilla izquierda. Estuvo un año alejado de las canchas y ⁠volvió a jugar con su entonces club, ⁠el Al-Hilal, del que se marchó a principios de 2025 para regresar al Santos, equipo en el que comenzó su carrera.

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En el Santos, Neymar disputó algunos buenos ⁠partidos, pero se perdió varios encuentros, lo que llevó a Ancelotti a ​afirmar que solo convocaría al delantero si estaba en ‌plena forma física. El domingo pasado, jugó ‌en la derrota por 3-0 ante el Coritiba.

La convocatoria de Neymar ⁠ha acaparado los debates en las últimas semanas. El jugador es el máximo goleador de la selección brasileña según el recuento oficial de la FIFA, con 79 goles, dos más que Pelé.

Con esta convocatoria, Neymar disputará su cuarto Mundial, ​en busca de ‌su primer título. En su debut, en 2014 en Brasil, tuvo un buen desempeño hasta que sufrió una grave lesión ante Colombia, lo que lo dejó fuera del partido de semifinales ante Alemania, en el que la selección brasileña fue goleada por 7-1 en el ⁠Mineirão.

En 2018, la campaña de Neymar con la selección brasileña en Rusia terminó en cuartos de final ante Bélgica. En aquel Mundial, fue objeto de críticas por reacciones consideradas exageradas tras sufrir entradas de los rivales.

En 2022, se perdió dos partidos de la fase de grupos tras sufrir una contusión en el tobillo en el debut, pero se recuperó en la fase eliminatoria y fue autor del gol, en ‌la prórroga, ante Croacia, que podría haberle dado al equipo la clasificación para la semifinal. Pero Brasil acabó encajando un gol al final y fue eliminado en los penales.

En total, Neymar suma 13 partidos disputados con Brasil en los mundiales, con 8 goles y 4 asistencias. Si bien en las tres ediciones que disputó ‌fue el protagonista del equipo, ahora no llega con el estatus de titular, sino como un jugador importante que puede decidir un partido.

Brasil está en el Grupo C ‌de la Copa, ⁠que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Debutará el 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey, después se ​enfrentará a Haití el 19 en Filadelfia y cerrará su participación en la fase de grupos frente a Escocia, el 24, en Miami.

Con información de Reuters