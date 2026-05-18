Un nuevo tipo de dinosaurio fue identificado en Tailandia a más de una década del hallazgo de algunos de sus huesos. El ejemplar de tamaño colosal fue bautizado como “Nagatitan chaiyaphumensis” y fue calificado como uno de los más grandes jamás descubiertos en el sudeste asiático.

Investigadores de Tailandia y Londres informaron que tendría un peso estimado de 27 toneladas métricas (casi 28.000 kilos) y media casi 27 metros de largo. Según el estudio publicado el jueves pasado en la revista Scientific Reports, el nuevo hallazgo pertenecía a un grupo de dinosaurios conocidos como saurópodos, los animales más grandes que jamás hayan existido.

Vivió al final del Cretácico Temprano, hace entre 120 millones y 100 millones de años junto a otros ejemplares herbívoros más pequeños. Un Tyrannosaurus rex grande habría pesado entre 4000 y 6800 kilos y medido, y tenía más de 12 metros de largo. Entre los dinosaurios herbívoros, de cuello largo y patas gruesas, estaban el Diplodocus y el Brontosaurus.

Los huesos hallados

El reporte indicó que el húmero -hueso de la pata delantera- medía 1,78 metros (casi 6 pies) de longitud. “No tenemos muchos especímenes de ese tamaño en Tailandia”, aseguró Thitiwoot Sethapanichsakul, estudiante de doctorado en University College London, autor principal del estudio y paleontólogo, en diálogo con la CNN.

“Cuando vi el húmero por primera vez, era más alto que yo, y eso fue bastante sorprendente”, expresó. También precisó que el dinosaurio tiene aproximadamente el doble del tamaño de otra especie de saurópodo conocida en Tailandia. El hueso mencionado figuraba entre varios fósiles que habían sido descubiertos por un residente local a orillas de un estanque comunitario, al noroeste del país en 2016.

Entre 2016-2019 se realizaron trabajos de campo en la zona, y en 2024 se llevaron a cabo excavaciones adicionales. Los investigadores —de UCL y del Departamento de Recursos Minerales de Tailandia, la Universidad de Mahasarakham y la Universidad Tecnológica de Suranaree— realizaron escaneos 3D de los restos, provenientes de los huesos de las patas, la columna vertebral, las costillas y la pelvis del dinosaurio.

La elección del nombre

El término “naga” en el nombre de Nagatitan chaiyaphumensis hace referencia al de una serpiente mitológica del folclore del sur y sureste de Asia. “Los nagas también suelen asociarse con el agua, y dado que el dinosaurio se encontró a orillas de un estanque comunitario, nos pareció muy apropiado que el nombre hiciera referencia a una serpiente gigante”, explicó Sethapanichsakul.

“Titán” se refiere a los gigantes de la mitología griega y al tamaño del animal, mientras que “chaiyaphumensis” alude a la provincia tailandesa donde fue descubierto el dinosaurio. “Cumple una especie de promesa de la infancia”, manifestó Sethapanichsakul, originario de Tailandia. “Que algún día le pondría nombre a un dinosaurio. Y quería que fuera de Tailandia”.

El país asiático posee una de las mayores diversidades de fósiles de dinosaurios en el continente. Esto se debe a una gruesa capa de rocas sedimentarias en la Era Mesozoica, de hace entre 252 y 66 millones de años.