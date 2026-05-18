¿Dónde y cómo sacar turno para actualizar el DNI en CABA?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) mantiene habilitados los canales para realizar el trámite de actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI) para los jóvenes de 14 años.

La gestión, de carácter obligatorio para quienes residen en territorio porteño, permite obtener el documento definitivo e incorporarse al padrón electoral.

¿Cuáles son los requisitos para actualizar el DNI?

Los requisitos para actualizar el DNI cambian según la edad del solicitante. Para adolescentes de entre 14 y 17 años se exige presentar el DNI y la partida de nacimiento original. En tanto, las personas de entre 18 y 21 años deben sumar documentación de alguno de sus padres o una información sumaria que acredite identidad.

En el caso de mayores de 21 años, además del DNI y la partida de nacimiento original, se solicita una información sumaria. Para extranjeros, la documentación debe estar legalizada y apostillada.

¿Dónde hacer el trámite en CABA?

La actualización del DNI puede realizarse en distintas sedes habilitadas de la Ciudad, entre ellas la Sede Central del Registro Civil, ubicada en Uruguay 753, y varios Centros de Documentación Rápida distribuidos en distintas comunas. El costo vigente del trámite es de $10.000 para argentinos y de $20.000 para extranjeros.

Además, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) ofrece opciones urgentes, como el DNI exprés y el DNI al instante, disponibles con turno previo en oficinas habilitadas de CABA.

¿Cómo sacar turno para actualizar el DNI?

Para sacar turno en CABA, los interesados deben ingresar al sitio oficial del Gobierno porteño y acceder al trámite “DNI - Actualización de mayor de 14 años”. Allí será necesario contar con usuario y clave miBA nivel 1 para reservar fecha y sede de atención. El trámite es presencial y personal.

El DNI actualizado será enviado por correo al domicilio declarado por el titular. En caso de no recibirlo, el solicitante deberá comunicarse con la línea 147 y concurrir posteriormente al Centro de Documentación Rápida (CDR) donde realizó el trámite.