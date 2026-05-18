Netflix: el true crime basado en casos reales que arrasa y ya está en el top 3 global

La plataforma Netflix volvió a apostar por el género true crime con Los peores ex del mundo, una serie documental que reúne casos reales de relaciones sentimentales atravesadas por violencia, manipulación y crímenes. La producción se convirtió en uno de los contenidos más comentados dentro de la categoría documental gracias a sus relatos basados en testimonios directos y material policial.

Con distintas historias de parejas que comenzaron como relaciones aparentemente normales, pero que derivaron en situaciones extremas, a través de entrevistas con víctimas, familiares, investigadores y testigos, cada episodio reconstruye hechos vinculados con secuestros, agresiones y homicidios.

¿De qué se trata la serie Los peores ex del mundo?

Los peores ex del mundo combina testimonios de primera mano, imágenes de cámaras corporales, archivos judiciales y recreaciones dramatizadas para narrar cada caso. Según la sinopsis oficial de Netflix, la producción explora “el lado oscuro del amor”, desde traiciones hasta planes homicidas.

La primera temporada se estrenó en 2024 y rápidamente ingresó entre los documentales más vistos de la plataforma en varios países de América Latina. En 2026 llegó la segunda temporada, que incorporó nuevos casos criminales y episodios centrados en relaciones marcadas por abusos y violencia extrema.

Entre las historias más conocidas aparece el episodio “Romance con el asesino Deadpool”, centrado en Wade Wilson, un hombre condenado por doble homicidio en Estados Unidos. Otro capítulo aborda la vida de Geoffrey Paschel, participante del reality Todo en 90 días, cuya historia incluye denuncias de violencia doméstica y antecedentes judiciales.

La serie fue producida por el mismo equipo detrás de otros documentales policiales exitosos de Netflix, como El peor compañero de casa del mundo. Además del enfoque criminal, la producción también pone el foco en las consecuencias psicológicas y emocionales que dejaron estas relaciones en las víctimas y sus entornos.

Ficha técnica de Los peores ex del mundo