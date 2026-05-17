Un crack de Francia salió lesionado y puede perderse el Mundial 2026

Alerta en el PSG y Francia por la lesión de Ousmane Dembelé a un mes del Mundial 2026.

La Selección de Francia recibió una noticia que generó preocupación a menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026: en el duelo entre Paris Saint-Germain y Paris FC por la última fecha de la Ligue 1, Ousmane Dembélé abandonó el campo de juego por una molestia muscular. El extremo con pasado en Barcelona, una de las principales figuras del conjunto parisino y habitual pieza clave para el entrenador Didier Deschamps, encendió las alarmas tras salir del terreno de juego y quedar en duda para los próximos compromisos, fundamentales tanto para su equipo como para su combinado nacional.

La lesión se produjo poco antes de la media hora de partido, que terminó en triunfo por 2 a 1 para el Paris FC en el clásico de la ciudad; Dembelé pidió la sustitución y Gonçalo Ramos ocupó su lugar a los 27 minutos del primer tiempo. Tras un breve intercambio con un colaborador, se marchó directamente al vestuario, mientras las cámaras de la transmisión lo siguieron en todo momento. Este episodio causó revuelo no sólo por la cercanía del Mundial, sino también porque en dos semanas el cuadro francés enfrentará al Arsenal para defender el título de la Champions League.

La salud física de Dembelé, otra vez en el ojo de la tormenta

La situación volvió a poner el foco sobre el estado físico del futbolista del Paris Saint-Germain, quien ya había sufrido otros inconvenientes musculares recientes tanto en el club como en la Selección de Francia. De hecho, meses atrás se confirmó otra lesión que lo marginó de varios compromisos importantes, incluidos encuentros de Champions League, situación que incluso había provocado malestar dentro del PSG con el cuerpo médico y la federación francesa.

En aquel momento, distintos medios europeos informaron que el club parisino había advertido sobre la condición física del atacante antes de un partido internacional frente a Ucrania. Sin embargo, el futbolista participó igualmente y terminó retirándose lesionado por una molestia en el muslo, lo que derivó en críticas y preocupación dentro de la institución francesa.

Cómo afecta la posible lesión de Dembelé a la Selección de Francia rumbo al Mundial 2026

La nueva lesión se produce además en un contexto especialmente sensible para Francia, que llegará al Mundial 2026 como una de las selecciones candidatas al título. El equipo dirigido por Didier Deschamps mantiene una base consolidada de futbolistas de primer nivel y cuenta con nombres destacados como Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé y el propio Dembélé entre sus principales referencias ofensivas.

En la convocatoria francesa para la Copa del Mundo, Dembélé aparece como uno de los delanteros elegidos por Deschamps junto a Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta y Rayan Cherki. El atacante llega además precedido por una temporada de gran impacto individual. En el PSG fue una de las máximas figuras del equipo y consiguió varios títulos importantes, además de reconocimientos personales destacados que lo consolidaron como uno de los futbolistas franceses más determinantes del momento.

Ahora, la incertidumbre gira en torno a la evolución física del delantero y a cuánto tiempo podría demandarle la recuperación. Mientras tanto, tanto el PSG como la Selección de Francia siguen de cerca su situación médica, atentos a cualquier novedad pensando en los próximos desafíos internacionales.

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