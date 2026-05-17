Se cansó de no tener minutos por Beltrán y pegará el portazo en River

La falta de minutos es un condicionante más que importante en su decisión.

La composición del plantel de River expone que hay varios jugadores que van a considerar su lugar de cara al mercado de pases que comenzará dentro de poco. Uno de los integrantes se cansó de no tener minutos por culpa de Santiago Beltrán y está analizando seriamente marcharse con el fin de coleccionar más presencias en otro club del fútbol argentino.

Si se hace un repaso, el joven arquero surgido de las divisiones inferiores es una de las piezas más importantes y una fija al momento de pensar en el armado del once inicial. Por ende, su salida es casi imposible, salvo que se registre un hecho de fuerza mayor como es la expulsión que sufrió en el marco de la Copa Sudamericana. Mientras que Franco Armani quedó como el segundo en la carrera.

Por ende, se generó una necesidad que apunta al mercado. “Newell’s busca un arquero y le apuntó a Ezequiel Centurión. No vería con malos ojos desembarcar en el Parque de la Independencia, aunque, probablemente, se evalúe introducir en el vínculo con la Lepra una cláusula de repesca”, expresa el medio La Capital.

Hay que recordar que regresó al mercado del verano a pedido de Marcelo Gallardo, pero el arquero sufrió una serie de contratiempos que lo dejaron marginado. El primer problema es que se reintegró al grupo con un proceso de recuperación en marcha, debido a que había sufrido una fractura de muñeca mientras se encontraba atajando en Independiente Rivadavia.

Más adelante, Ezequiel Centurión volvió a quedar marginado y esto fue producto de un desgarro en el pectíneo izquierdo. El parte médico expuso una recuperación de 21 días como mínimo. Ahí fue donde Franco Armani también se lesionó y Santiago Beltrán quedó con el camino libre para quedarse con el arco de River en medio de la pretemporada y luego en el desarrollo del Torneo Apertura.

No obstante, la chance de que Ezequiel Centurión se vaya de River en el mercado de pases de invierno se encuentra atada a un pequeño detalle que depende de Franco Armani. Hay rumores de que este podría considerar la idea de romper de manera anticipada su vínculo y mudarse a Colombia para afrontar sus últimos partidos como jugador profesional en el arco de Atlético Nacional.

Frente a este panorama, se considera que Eduardo Coudet buscará mantener al guardameta pretendido por Newell’s hasta que surja la posibilidad de contratar a otro de mayor experiencia. Sin embargo, los nombres que se mencionan como posibles refuerzos son jugadores de campo. De momento, no hay señales de que se esté considerando la posibilidad de sumar un nuevo arquero.