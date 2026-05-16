Emoción en el folklore por las palabras del Chaqueño Palavecino a Horacio Guarany: "En el pueblo"

El Chaqueño Palavecino homenajeó a Horacio Guarany.

El Chaqueño Palavecino acudió a sus redes sociales para rendir un sentido homenaje a la memoria de Horacio Guarany, en el marco del aniversario de su nacimiento. El gesto del cantor salteño estuvo dirigido a recordar a uno de los íconos más grandes y revolucionarios de la música popular autóctona argentina.

A través de un mensaje cargado de respeto, Palavecino buscó mantener presente el legado de un artista que marcó un antes y un después en la historia del folklore nacional. "¡A Don Horacio se lo recuerda cantando y con alegría!", comenzó expresando el Chaqueño en su publicación, marcando el tono de la conmemoración.

El referente de la música folklórica destacó que en esta fecha el maestro de los maestros cumpliría 101 años, definiéndolo como "el número uno" y como aquel exponente que guio a las generaciones posteriores en el arte de interpretarle al pueblo con el corazón en la mano.

En sus palabras, el músico reflexionó sobre el impacto duradero de la obra de Guarany a pesar del transcurso del tiempo. Palavecino subrayó que, si bien los años avanzan de manera inexorable, las composiciones del homenajeado permanecen inalterables y arraigadas para siempre en el cancionero popular.

Chaqueño Palavecino.

Hacia el cierre de su dedicatoria, el intérprete definió su posteo como un humilde tributo hacia quien considera su gran referente y maestro. Con la frase "¡Salud al cielo! Tu canto sigue más vivo que nunca", el Chaqueño selló un brindis simbólico que resonó profundamente entre los seguidores de ambos artistas.

El recuerdo del Chaqueño Palavecino junto a varios colegas

El Chaqueño Palavecino utilizó sus plataformas digitales para rescatar uno de los momentos más trascendentales de su historia reciente. El ícono del folklore compartió un registro visual de lo que fue la celebración por sus 40 años de trayectoria, un concierto masivo llevado a cabo en el Movistar Arena durante la temporada 2024.

A dos años de aquel hito, el intérprete salteño reconoció que repasar el material fotográfico reavivó la intensidad de una velada que consideró imborrable. Aquel festejo en el recinto de Villa Crespo no solo se caracterizó por la convocatoria, sino por la fuerte impronta federal que aportaron figuras invitadas de la talla de Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Abel Pintos y Axel.

El posteo sirvió para poner en valor los lazos artísticos construidos a lo largo de cuatro décadas de música popular. A través de las postales que retratan un estadio cubierto por ponchos y pañuelos en alto, el Chaqueño conectó nuevamente con su público, transformando el archivo en un testimonio de la vigencia que el folklore tradicional sostiene en los grandes escenarios urbanos.