Caso Loan: cuándo y cómo será la inspección ocular en el Naranjal

A pocas semanas del inicio del juicio oral, la Justicia Federal de Corrientes se prepara para dar un paso fundamental en la reconstrucción de los hechos. El próximo 19 de mayo se llevará a cabo la inspección ocular definitiva en la casa de Catalina Peña, el naranjal y los diversos sectores rurales de la localidad de 9 de Julio, escenarios donde desapareció Loan Danilo Peña el 13 de junio de 2024.

Esta medida, ordenada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, no será un simple reconocimiento visual ni un rastrillaje convencional, se trata de una antesala técnica crucial para el debate oral y público que comenzará el 16 de junio. El objetivo primordial es que los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco —junto al juez sustituto Enrique Jorge Bosch— puedan fijar con precisión técnica las distancias reales, los tiempos de desplazamiento, la visibilidad del terreno y la densidad de la vegetación.

La justicia buscará reconstruir técnicamente las trayectorias de desplazamiento humano y vehicular en los puntos críticos del caso. El recorrido comenzará en la casa de la abuela Catalina, donde se produjo el último almuerzo familiar, para luego seguir la caminata hacia el naranjal, el sector rural que se convirtió en uno de los lugares más oscuros de la historia criminal reciente del país. En dicho lugar, se analizarán los puntos exactos donde aparecieron objetos pertenecientes al niño, cuya ubicación sigue siendo materia de controversia entre las partes.

Para la querella, esta reconstrucción es indispensable para desmontar las contradicciones acumuladas durante la etapa de instrucción. El tribunal busca validar las posibilidades materiales de cada hipótesis investigativa antes de que los 160 testigos comiencen a declarar en el juicio.

El escenario judicial y los 17 imputados

El juicio sentará en el banquillo a 17 imputados, siete de ellos enfrentan los cargos más graves por la sustracción y ocultamiento de Loan. Entre los nombres centrales aparecen la tía del niño, Laudelina Peña, además de Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y el excomisario Walter Adrián Maciel.

La fiscalía federal, encabezada por Carlos Schaefer, sostiene que no hubo un extravío accidental, sino una acción coordinada para retirar al niño de la custodia familiar. Se investiga, además, un posible pacto de silencio y una estructura de encubrimiento que habría utilizado maniobras para contaminar la escena y desviar los recursos iniciales de búsqueda.

Mientras las defensas intentan desplazar las sospechas hacia el núcleo familiar del niño, la familia de Loan resiste lo que consideran operativos de desgaste. A casi dos años de su desaparición, esta inspección ocular en el naranjal representa el último esfuerzo técnico por encontrar respuestas sobre qué ocurrió realmente aquella tarde en Corrientes.