Una joya escondida: así es el museo ferroviario en Buenos Aires con trenes en miniatura que casi nadie conoce.

Existe un museo ferroviario en la Provincia de Buenos Aires con trenes en miniatura que es perfecto para conocer un fin de semana. Es perfecto para llevar a los más chicos, a un fanático de los trenes, o simplemente para conocer más sobre la historia de los trenes en el país.

Se trata del Museo Ferroamigos Escobar, ubicado en Belén de Escobar. Este espacio, ubicado a metros de las vías y dentro de un antiguo galpón reciclado, se convirtió en una de las propuestas más originales del norte del conurbano. Desde afuera puede pasar desapercibido, pero al entrar está lleno de historia y detalles que vale la pena apreciar.

Museo Ferroamigos Escobar: qué hay para ver

El gran protagonista del recorrido es una enorme maqueta ferroviaria en escala H0, realizada de forma artesanal por los integrantes del museo. Ocupa gran parte del salón y recrea distintos paisajes típicos del país: ciudades, zonas rurales, estaciones, puentes y hasta sectores industriales, todo atravesado por pequeños trenes eléctricos en movimiento constante.

Cada escena está muy bien pensada. Hay autos, personajes, señales y situaciones cotidianas que hacen que la maqueta no sea solo para mirar, sino para detenerse en cada rincón y descubrir algo nuevo. No solamente enamora a fanáticos de los trenes, sino también a familias y personas curiosas que buscan un plan diferente.

Además de la maqueta, el museo cuenta con una colección de objetos históricos vinculados al sistema ferroviario argentino. Se pueden ver carteles originales, herramientas, señales y distintos elementos que formaron parte de estaciones de otras épocas.

Uno de los espacios más llamativos es una boletería reconstruida con detalles de época, que recrea el ambiente clásico de las viejas estaciones y se convirtió en uno de los sectores más fotografiados.

Días, horarios, ubicación y valor de las entradas

El museo abre únicamente el primer y tercer sábado de cada mes, de 15 a 19 horas, por lo que es ideal para organizar una salida de fin de semana diferente. Está ubicado en Colón 500, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

Entrada general: $5000.

Menores de 12 años y jubilados: $3000.

Menores de 6 años y personas con CUD: gratis.



Llegar en transporte público también es sencillo. Se puede ir en colectivo desde distintos puntos del AMBA o en tren desde Estación Retiro, combinando el ramal Mitre hasta Villa Ballester y luego el servicio hacia Zárate hasta la estación Escobar, que queda a pocos metros del museo.