Científicos del CONICET ya perdieron más del 40% del salario real desde la llegada de Milei

Los sueldos de los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) acumularon una caída real del 40,4% desde la asunción del presidente Javier Milei, según un informe reciente. El estudio también advirtió que los docentes investigadores de universidades nacionales y el personal no docente registraron una pérdida de sueldo del 34,2%, mientras que los trabajadores del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) sufrieron un deterioro del 32,1%.

A dos años y cinco meses del inicio de la gestión libertaria, el informe reportó un fuerte retroceso del poder adquisitivo en todo el sistema científico y universitario. El estudio, a cargo del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, pudo poner en números esta cuestión: en el caso del CONICET, los sueldos volvieron a quedar por debajo de la inflación en abril al recibir apenas un aumento nominal del 1,7% mientras que el Índice de Precios al Consumidor difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) marcó un 2,6%.

Los sueldos científicos y universitarios, los más golpeados

La consecuencia es una caída sostenida del salario real de investigadores de carrera y becarios, que ya perforó el umbral del 40% respecto de noviembre de 2023, mes previo al cambio de gobierno. Según los autores del trabajo, todos los meses registraron pérdidas, con la única excepción de mayo de 2024.

El deterioro también golpea con fuerza a las universidades nacionales. Desde noviembre de 2023, los precios acumularon un aumento del 293,4%, mientras que los salarios de docentes, investigadores y no docentes crecieron apenas 165,4%. Para recuperar el mismo poder de compra que tenían al comienzo del período, esos ingresos deberían subir un 52,1%.

El informe advirtió que esta brecha refleja el desfasaje entre la evolución de la inflación y las actualizaciones salariales otorgadas por el Gobierno nacional. En términos concretos, los aumentos quedaron sistemáticamente por debajo del costo de vida, lo que provocó una pérdida acumulada que afecta a miles de trabajadores del sistema científico y educativo.

En el caso del SINEP, que incluye a científicos y técnicos de organismos públicos, las remuneraciones cayeron un 0,9% real en abril y acumulan una pérdida del 32,1% desde noviembre de 2023. Además, registran una baja del 8,8% interanual.

El estudio agrega otro dato de fuerte impacto: los salarios del personal encuadrado en el SINEP se ubican 58,9 puntos por debajo del nivel que tenían en diciembre de 2015, lo que muestra un deterioro de largo plazo que se profundizó en los últimos meses.