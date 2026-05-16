Cerraron más de 24.000 empresas desde que asumió Javier Milei, el peor arranque de la historia de un gobierno

Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, Argentina perdió 24.437 empresas, lo que equivale a una retracción del 4,8% del entramado productivo nacional. El dato surge del último Monitor mensual de empresas elaborado por el centro de investigación Fundar, que definió este período como “la peor dinámica de los primeros 27 meses de un gobierno”.

El informe, construido a partir de estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), reflejó que la caída continúa sin señales de recuperación. Solo en febrero de 2026 dejaron de operar otras 257 firmas, una baja mensual del 0,05% frente a enero, acumulando así 17 meses seguidos de retroceso.

La caída de enmarca en la aplicación de un modelo diseñado para pulverizar el entramado productivo y priorizar a sectores extractivistas como el segmento hidrocarburífero o el minero. En lo que va de gestión libertaria, son aquellos que sostienen la actividad económica, sin generación masiva de puestos de trabajo,

Por qué cierran las empresas con Milei

La comparación interanual también expone la magnitud del deterioro: respecto de febrero de 2025 desaparecieron 13.163 empresas, una caída del 2,6%. Con ese resultado, la economía encadenó 24 meses consecutivos de descensos interanuales en la cantidad de unidades productivas.

Desde Fundar vincularon esta situación al actual esquema macroeconómico. Guido Zack, director de Economía de la entidad, sostuvo que el contexto combina costos elevados, un tipo de cambio apreciado y una mayor apertura comercial, factores que dificultan la competitividad de las compañías locales. Según explicó, muchas empresas enfrentan costos altos tanto en pesos como en dólares, mientras compiten con productos importados en mejores condiciones.

El impacto atraviesa a buena parte de la economía. De acuerdo con el relevamiento, 13 de los 19 sectores analizados registraron pérdidas de empresas desde el cambio de gobierno. Entre los rubros más afectados aparecen transporte y almacenamiento, actividades inmobiliarias y construcción, especialmente golpeada por la paralización de la obra pública.

El informe también menciona casos emblemáticos que reflejan la complejidad del escenario para distintos sectores productivos. Entre ellos aparecen la fabricante de electrodomésticos Electrolux, la cadena de farmacias Dr. Ahorro y la cementera Loma Negra.

En paralelo, volvió a instalarse el debate sobre la apertura comercial y las condiciones de competencia. Desde Fundar señalaron que buena parte del empresariado no rechaza competir con productos importados, aunque reclama igualdad de condiciones tributarias.

Por último, Zack remarcó que los bienes importados no afrontan impuestos como Ingresos Brutos o el impuesto al cheque, cargas que sí recaen sobre la producción nacional.