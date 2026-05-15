EEUU tiene previsto presentar cargos penales contra Raúl Castro el próximo miércoles: funcionario

FOTO DE ARCHIVO: Cubanos conmemoran el Día Internacional de los Trabajadores con una manifestación en La Habana.

Por Jana Winter y Andrew ​Goudsward

15 mayo (Reuters) - El gobierno de Donald Trump tiene previsto anunciar el próximo miércoles la presentación de cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro, según ‌un funcionario del Departamento de ‌Justicia de Estados Unidos, en una medida que intensificaría la campaña de presión ante el Gobierno comunista de la isla.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los fiscales federales esperan hacer pública una acusación contra Castro, de 94 años, en Miami el 20 de mayo, basada en un incidente de 1996 en el que aviones cubanos derribaron avionetas operadas por un grupo ​de exiliados cubanos.

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La fiscalía ⁠de Miami organizará ese día un acto en homenaje a las víctimas ‌del incidente, según una invitación a la que tuvo acceso ⁠Reuters. La fiscalía no respondió de inmediato a ⁠una solicitud de comentarios.

La acusación deberá ser aprobada primero por un gran jurado.

El Miami Herald fue el primero en informar sobre el anuncio previsto.

Castro es hermano del ⁠difunto Fidel Castro, el revolucionario y antiguo adversario de Estados Unidos ​que lideró el Gobierno comunista de la isla durante ‌décadas. Raúl Castro dimitió como presidente de ‌Cuba en 2018 y entregó el liderazgo del Partido Comunista en 2021.

Era ⁠ministro de Defensa durante el incidente de 1996. El Gobierno cubano ha argumentado que el ataque fue una respuesta legítima a la intrusión de las avionetas en el espacio aéreo cubano.

Estados Unidos condenó el ataque e impuso sanciones, ​pero no ‌presentó cargos penales contra los funcionarios cubanos.

Esta noticia se conoce en un contexto de un aumento de la tensión entre Washington y La Habana.Lla Administración Trump ha calificado al actual gobierno comunista de Cuba de corrupto e incompetente y está presionando para que se produzca un ⁠cambio de régimen.

Trump ha ejercido una fuerte presión sobre la isla, imponiendo de hecho un bloqueo al amenazar con sanciones a los países que le suministran combustible, lo que ha provocado cortes de electricidad y asestado golpes a su economía. El director de la CIA, John Ratcliffe, transmitió un mensaje de Trump durante una inusual visita a La Habana el jueves en el que indicaba que Estados Unidos colaboraría ‌con el Gobierno en asuntos económicos y de seguridad "solo si este lleva a cabo cambios fundamentales".

El proceso penal contra Castro recuerda a la anterior acusación de tráfico de drogas contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, que la Administración Trump citó como justificación para la redada de enero en la que capturaron a Maduro y ‌lo llevaron a Estados Unidos para que se enfrentara a los cargos. Él se ha declarado inocente.

En marzo, Trump amenazó con que Cuba "sería la siguiente" después de Venezuela.

El ‌fiscal federal jefe de ⁠Miami, Jason Reding Quiñones, es un aliado de Trump que también supervisa una investigación sobre el exdirector de la CIA ​John Brennan, adversario de Trump desde hace mucho tiempo, junto con una iniciativa más amplia para examinar si las investigaciones previas sobre Trump constituían una conspiración.

Con información de Reuters