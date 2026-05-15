Adoptó para torturar y asesinar a 16 gatos en Recoleta: la denuncia contra un joven de 27 años que sacude Buenos Aires

En las últimas horas, se dieron a conocer una serie de casos de maltrato animal que han conmocionado al barrio porteño de Recoleta. Un joven de 27 años fue acusado de torturar y matar a gatos que él mismo adoptaba a través de organizaciones de rescatistas. El abogado denunciante, Alexis Barrocco, afirmó que -hasta el momento- las víctimas constatadas son 16.

De acuerdo al testimonio del letrado, el hombre identificado como Adriel se contactaba con rescatistas de animales para adoptar gatos cachorros. De hecho, se presentaba como "amante de los felinos" y entablaba relación de manera sencilla con los voluntarios.

Una vez que se aceptaba la adopción, citaba a los rescatistas en su casa a distintos horarios para que se concretara el proceso. A las pocas horas, los animales morían. En diálogo con TN, el abogado contó: "Citaba a una persona a las 15 y a otra a las 22. Horas después, los animales ya estaban muertos".

Si bien la denuncia penal contra el presunto asesino se radicó el 4 de marzo, los hechos datan desde enero de 2026. El primer caso habría ocurrido el día 16. El sujeto habría conocido a una mujer en una iglesia y como simpatizaron, al poco tiempo, lo contrató como niñero para que cuidara a su hijo. En la vivienda, además de ella y del nene, habitaba Charly, un pequeño gato de nueve meses.

Según el abogado, un día que fue a cuidar al niño, el hombre se acercó a Charly y lo golpeó en reiteradas ocasiones. Luego, lo colocó en una bolsa de residuo hasta matarlo por asfixia. Todo esto frente al menor a quien habría pellizcado "para que guarde silencio y no intervenga".

En la denuncia también consta que el hombre habría matado a un gato llamado Rubio, al cual adoptó en febrero de 2026. También a una gata de nombre Salvadora que tenía cinco bebés. A todos los recibió en tránsito como el caso de Betún, otro de los gatos que habría asesinado.

Convocan a una marcha en el Obelisco para exigir justicia para los gatos asesinados en Recoleta

Las organizaciones de rescatistas que realizaron la denuncia convocaron a una marcha para este sábado 16 de mayo a las 18h en el Obelisco con el objetivo de pedir justicia por todos los gatos asesinados presuntamente por el joven de 27 años.

Los activistas buscan que el reclamo se visibilice y se apliquen penas más severas para aquellas personas que maltratan animales. "Que el caso de Adriel llegue a todos por favor. Vamos a pedir por todos los casos de maltrato en Argentina", sostuvieron en un comunicado.

Sobre el caso Adriel, una joven rescatista indicó que el daño que causó es "demasiado" y que, a pesar de todo, "sigue viviendo su vida como si nada".

De acuerdo al abogado denunciante, el acusado es de Santa Cruz y se dedica a la cocina aunque, en este momento, está desempleado. Si bien no está detenido, el letrado aseguró que "hará lo posible para solicitar el arresto inmediato".