El ajuste en los sectores medios y bajos: las marcas económicas son las que más aumentan

A pesar de la desaceleración inflacionaria de abril que celebró el gobierno de Javier Milei, la variación de precios arrojó un elemento que marca el pulso de la crisis en los barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires: el mayor incremento de las segundas y terceras marcas. Con el nivel de ingresos desplomado, la huida masiva a productos de orden inferior empieza a tener efecto en supermercados y almacenes.

El Centro de Estudios Mariano Moreno difundió su informe de precios de abril, en el que advirtió sobre una marcada dispersión en los aumentos registrados en el AMBA, con especial preocupación por las subas en productos de segundas y terceras marcas.

Qué hay detrás del dato de inflación de abril

El relevamiento mostró que, aunque el promedio general del rubro frutas y verduras registró una baja, algunos productos tuvieron incrementos significativos. Entre ellos se destacaron el zapallito, con una suba del 26,4%, y la cebolla, que aumentó 24,6% durante el mes.

Otro de los sectores con mayores incrementos fue higiene y limpieza, que registró un alza promedio de 3,9%, impulsada principalmente por el aumento del detergente, que trepó 6,6%. En tanto, el rubro lácteos mostró un incremento promedio del 3%, aunque algunos productos tuvieron subas mucho más pronunciadas. El queso rallado encabezó los aumentos dentro de la categoría, con un avance del 10,1%.

El informe también alertó sobre el impacto regresivo de los incrementos en las marcas más económicas. Según el CESOP, las segundas marcas aumentaron 2,9% y las terceras marcas 1,8%, por encima de las primeras marcas, que registraron una suba promedio de 1,2%.

Desde el centro de estudios señalaron que esta dinámica afecta especialmente a los sectores de ingresos medios y bajos, que suelen concentrar su consumo en productos más accesibles y ven deteriorado su poder de compra en bienes básicos. En el ranking de empresas con mayores ajustes mensuales, sobresalieron las marcas Ilolay y La Paulina, con incrementos de 7,2% y 7,1%, respectivamente.

La inflación ya superó lo proyectado por Milei para todo 2026

La inflación de abril se ubicó en 2,6% y acumuló un alza del 12,3% en el primer cuatrimestre. De esta manera, el índice de precios ya superó la proyección del 10% incluida por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto para todo el año, cuando todavía restan ocho meses para cerrar el ejercicio.

El Índice de Precios al Consumidor mostró una desaceleración frente al 3,4% registrado en marzo y cortó una serie de diez meses consecutivos de aceleración inflacionaria.

En términos interanuales, la inflación alcanzó el 32,4% respecto de abril de 2025. Dentro de la composición del índice, los precios regulados fueron los que más aumentaron durante el mes, con una suba del 4,7%, impulsada principalmente por incrementos en transporte y tarifas eléctricas.

Por detrás se ubicó el IPC núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— con un avance del 2,3%, motorizado por aumentos en alquileres, servicios vinculados a la vivienda y restaurantes.

Los productos estacionales, en tanto, no mostraron variaciones significativas. Según el informe oficial, las subas en indumentaria por el cambio de temporada fueron compensadas por bajas en turismo y frutas.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires fue la zona con mayor inflación mensual, con un 2,8%, impulsada por alquileres y tarifas eléctricas. Le siguieron el Noreste (2,7%) y la Patagonia (2,6%). La región de Cuyo registró la menor variación, con 2,1%.

El informe también destacó algunos aumentos puntuales por región. En la Patagonia, por ejemplo, los alquileres y gastos asociados a la vivienda treparon 11,5% en abril, mientras que el funcionamiento de equipos de transporte personal aumentó 10,8%.