Entradas para Skay Beilinson en La Plata 2026: precios y fecha de cuándo toca

Skay Beilinson tocará lo mejor de su repertorio.

Skay Beilinson llega junto a Los Fakires a La Plata para brindar un show en donde repasará algunas de las mejores canciones que forman parte de su extenso repertorio. El ex guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es una leyenda de la música nacional y convoca por si solo un público muy fiel, que lo acompaña en cada recital por su gran legado ricotero y también por algunos clásicos que generó en su etapa solista.

Con una sólida carrera solista iniciada en 2002 tras su paso por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Skay se consolidó como una de las figuras más influyentes del rock argentino. A lo largo de más de dos décadas editó discos fundamentales como “Talismán”, “La Marca de Caín”, “¿Dónde vas?”, “El Engranaje de Cristal” y “En el corazón del laberinto”, hasta llegar a “Espejismos” (2023), su trabajo más reciente.

Cuándo toca Skay Beilinson en La Plata

Skay Beilinson y Los Fakires se presentan en el Estadio Atenas de La Plata el sábado 25 de julio .

se presentan en el . Las entradas están disponibles por livepass.com.ar

Precios para ver a Skay Beilinson en La Plata

Entrada general: $60.000

El desarrollo de Skay Beilinson como artista solista

Skay Beilinson va a La Plata.

"El Flaco", como le dicen cariñosamente los seguidores a Skay, ha tenido una carrera muy exitosa siendo el sonido de Los Redondos, con búsquedas a lo largo de los años que le dieron una evolución a la banda en discos como "Oktubre", con su ambiente soviético, discos más exprerimentales como "Momo Sampler" y temas en los que impuso riff inconfundibles que desatan pogos y el tarareo de la gente.

Tras la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 2001, Skay Beilinson inició una sólida carrera solista que comenzó oficialmente en 2002 con el disco A través del mar de los sargazos. El álbum reunió canciones que habían quedado fuera del repertorio de Los Redondos y marcó el inicio de una nueva etapa artística, acompañado por músicos como Daniel Colombres y Claudio Cuartero. Más tarde llegaron trabajos como Talismán (2004), La marca de Caín (2007) y ¿Dónde vas? (2010), consolidando un estilo propio basado en guitarras potentes, climas psicodélicos y letras introspectivas.

Por último, lanzó en 2023 "Espejismos", que marcó el regreso discográfico de Skay Beilinson después de cuatro años y reafirmó el sello musical que construyó en su carrera solista junto a Los Fakires. El álbum, compuesto por diez canciones, combina riffs intensos, climas oscuros y letras cargadas de reflexiones sobre el presente, la vida cotidiana y experiencias personales.