¿Venden entradas para los Rolling Stones en Argentina 2026? Todo lo que se sabe hasta ahora

Los Rolling Stones en el anuncio de su nuevo álbum.

Los Rolling Stones son una pasión de multitudes para los argentinos. Su satánica majestad es uno de los grupos más populares que dio la historia de la música, con más de 60 años de historia sobre los escenarios. Y su vínculo con el país más austral de Sudamérica siempre fue muy especial, desde su primera visita en 1995 como parte de la gira que realizaron por el Voodoo Lounge Tour.

Esta semana la banda nacida en Londres en 1962 terminó con las especulaciones y anunció el lanzamiento de un nuevo álbum: se llamará Foreign Tongues y contará con invitados legendarios, como Robert Smith (líder de The Cure) y nada más ni nada menos que Paul McCartney. Por este motivo, ya circulan distintas versiones sobre un posible regreso al país en el marco de una gira por Sudamérica.

¿Venden entradas? Qué se sabe hasta el momento sobre la llegada de los Rolling Stones

Hasta el momento, los Rolling Stones no anunciaron el lanzamiento de una gira mundial, por lo que no hay fecha confirmada de regreso a Argentina ni venta de entradas por ahora. Sin embargo, en las últimas horas una página dedicada a la venta de entradas empezó a mostrar listados vinculados a presentaciones de la banda en el país, una lógica repetida en estas páginas de venta secundaria.

Los Stones son inoxidables.

La aparición de publicaciones en plataformas de reventa pone el foco de nuevo sobre la comercialización anticipada de tickets para eventos que todavía no existen formalmente. Pero los shows no fueron anunciados aún, por lo que no hay que comprar nada. La ansiedad por no quedarse afuera de un evento semejante puede generar que se lucre con la desinformación, por lo que hay que estar atentos a los canales oficiales.

Cuándo será lanzado el nuevo álbum de los Rolling Stones

Foreign Tongues será lanzado el 10 de julio y ya está disponible para reservar en varios formatos. La banda ya presentó el sencillo In the stars como uno de los adelantos del disco. La banda dio detalles del nuevo álbum en una entrevista con Conan O’Brien realizada en un hotel neoyorkino. Allí contaron que Charlie Watts efectivamente participó del nuevo disco, tal como lo hizo en el precedente, con grabaciones que quedaron de antes de su fallecimiento. En Hackney Diamonds estuvo en Mess It Up y Live by the Sword, mientras que Hit Me in the Head fue su aporte en este álbum. "La grabamos en Los Ángeles con Charlie. Es un temazo de punk rock rapidísimo. Una canción rapidísima", adelantó Mick Jagger.