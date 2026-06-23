Evo denunció que el Gobierno asedia a Cochabamba tras el levantamiento de los bloqueos

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó al gobierno de Rodrigo Paz de llevar adelante un asedio contra la región de Cochabamba tras el levantamiento parcial de los bloqueos de rutas. Según afirmó en un posteo de redes sociales, la región permaneció más de 30 horas sin energía eléctrica, lo que habría provocado "pérdidas en hospitales, comercios, productores y miles de familias". En paralelo, el ex mandatario cuestionó la respuesta oficial y señaló a las autoridades de recurrir a la "criminalización" de la protesta en una de las zonas "más productivas" y generadoras de energía del país.

Bolivia enfrenta desde hace varios meses una profunda crisis política. Tras el pedido de captura contra Morales y la asunción del presidente Paz a finales de 2025, las tensiones se profundizaron en todo el país y el nuevo oficialismo acusó directamente al ex mandatario y dirigente cocalero de ser el impulsor de las protestas a través de la Central Obrera Boliviana (COB), la confederación que aglutina a los principales sindicatos del país y que se referencia históricamente en Morales.

El sábado el Gobierno anunció por decreto el estado de excepción por 90 días, que obtuvo el respaldo del Legislativo con el apoyo de más de dos tercios de los senadores y diputados en la sesión especial que se inició el sábado a la noche y terminó durante la madrugada del domingo.

Evo acusó a Paz de "criminalizar la protesta" y de "privar" de servicios básicos a la región de Cochabamba

En paralelo, Evo Morales que desde hace poco menos de un año está escondido en la clandestinidad en algún lugar de la región de Cochabamba, su histórico bastión político y donde reúne a la mayoría de sus seguidores, acusó al gobierno de alentar un asedio a la región y de "habilitar" un corte eléctrico de 30 horas.

"En los últimos días, el Trópico de Cochabamba acumuló más de 30 horas sin energía eléctrica. Hospitales perdieron medicamentos por falta de refrigeración; familias vieron arruinados sus alimentos, como carne, yogur y leche, productos esenciales para la alimentación de los niños; pequeños industriales también tuvieron pérdidas. Muchas personas sufrieron daños en sus electrodomésticos", escribió Morales en un posteo en su cuenta de X. Y cruzó directamente al gobierno de Paz: "Familias enteras quedaron incomunicadas y sin acceso a recursos económicos por la paralización de bancos y cajeros automáticos, mientras el Gobierno no ofrece soluciones y responde únicamente con amenazas y criminalización."

"En esta región vivimos más de 259 mil personas y generamos más de 1.100 MW de energía, aunque apenas consumimos 25 MW. Ante esta realidad, surge una pregunta: ¿qué es realmente criminal, protestar o privar de servicios básicos a toda una región? Somos una región productiva y exigimos que nuestros derechos sean respetados, sin discriminación y sin exclusiones", concluyó en su mensaje el ex mandatario.

En el entorno del ex presidente señalaron que habría una estrategia desde el gobierno de Paz para cercar Cochabamba y capturar al dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS).