Revelan la fecha en la que se habilitarían las reservas de GTA 6 para PS5 y Xbox

Por ahora, la preventa estará disponible únicamente para la versión digital del título.

La espera por GTA VI empieza a entrar en su etapa final. Rockstar Games confirmó que las reservas del esperado videojuego comenzarán el próximo 25 de junio de 2026, una fecha clave para millones de jugadores que buscan asegurarse una copia antes de su lanzamiento oficial, previsto para el 19 de noviembre. Por ahora, la preventa estará disponible únicamente para la versión digital del título.

Junto con el anuncio de las reservas, la compañía también presentó la portada oficial del juego. Aunque todavía no reveló el precio definitivo, todo indica que esa información se conocerá cuando se habiliten las preventas. Mientras tanto, continúan las especulaciones sobre cuánto costará uno de los lanzamientos más esperados de la industria gamer.

Cuándo se podrá reservar GTA VI

Según confirmó Rockstar, las reservas digitales de GTA VI comenzarán el 25 de junio. Desde ese día, los usuarios podrán realizar la compra anticipada para garantizar el acceso al juego desde el primer minuto de su estreno. La fecha de lanzamiento sigue siendo el 19 de noviembre de 2026.

Por el momento, la desarrolladora solo anunció la apertura de las reservas para las ediciones digitales. Todavía no existe información oficial sobre cuándo comenzará la preventa de las versiones físicas ni sobre las posibles ediciones especiales o de colección que podrían llegar más adelante.

Qué se sabe del precio de GTA VI

Uno de los mayores interrogantes alrededor de GTA VI sigue siendo su valor. Rockstar aún no comunicó un precio oficial, aunque todo apunta a que lo hará cuando se abran las reservas. También se espera que existan diferentes versiones del juego, lo que podría traducirse en varios rangos de precio dependiendo de la edición elegida.

Durante los últimos meses circularon numerosos rumores que sugieren que GTA VI podría convertirse en el primer gran lanzamiento de la industria en superar la barrera de los 100 dólares o euros. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de Rockstar.

La compañía también presentó la portada oficial del juego.

Además, en las últimas horas aparecieron supuestas filtraciones sobre posibles precios de distintas ediciones, pero varios reportes y miembros de la comunidad señalaron que esos valores no serían oficiales y podrían tratarse de simples marcadores temporales utilizados por algunas tiendas.

Con las reservas a pocos días de comenzar, la expectativa crece y todo indica que el 25 de junio será la fecha elegida por Rockstar para despejar las dudas restantes sobre el precio y las distintas ediciones de GTA VI.