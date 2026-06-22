DT de Croacia pide a su equipo comportarse como favorito ante Panamá

Conferencia de prensa de Croacia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, instó el lunes a su equipo a comportarse como favoritos y a mejorar en ‌defensa de cara al ‌partido del Mundial contra Panamá, un encuentro que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder.

Dalic tuvo unas palabras muy claras para su equipo tras la derrota por 4-2 ante Inglaterra en su debut en el Mundial, y afirmó que había presenciado la peor ejecución de jugadas a balón parado desde que asumió el cargo de seleccionador.

"Tenemos ​que hacerlo mejor ⁠que la última vez. Tenemos que corregir y subsanar los errores ‌que hemos cometido, sobre todo en defensa", dijo Dalic a ⁠los periodistas un día antes de ⁠enfrentarse a Panamá en Toronto.

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Dalic, que lleva al frente del equipo desde 2017, afirmó que espera más responsabilidad y concentración por parte de sus ⁠jugadores y se mostró cauteloso ante el planteamiento ofensivo de ​su rival.

"Somos los favoritos, tenemos que actuar como ‌tales y esperamos resultados", afirmó.

Inglaterra y ‌Ghana lideran el Grupo L, con tres puntos cada una, ⁠mientras que Croacia y Panamá aún no han sumado.

Si Croacia pierde ante Panamá y Ghana evita la derrota frente a Inglaterra, quedará eliminada en la fase de grupos.

El centrocampista croata del Manchester City, Mateo ​Kovacic, está ‌preparado para el reto y confía en la tradición de la selección nacional en los partidos importantes para pasar a la fase eliminatoria.

"Hemos demostrado en numerosas ocasiones que jugamos nuestros mejores partidos cuando las cosas se ponen difíciles", señaló.

La ⁠atención también se centrará en el capitán de Croacia, Luka Modric, ya que el centrocampista del AC Milan disputará su partido número 200 con la selección.

Dalic se deshizo en elogios hacia el ganador del Balón de Oro de 2018, afirmando que es un modelo a seguir en cuanto a cómo prepararse, jugar y comportarse en una selección nacional.

"Es mi mano derecha ‌sobre el terreno de juego", afirmó.

A sus 40 años, tiene una última oportunidad de llevar a Croacia a conquistar el trofeo del Mundial, tras haberla guiado hasta un inspirador subcampeonato en la edición de 2018 y un tercer puesto en 2022.

El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, ‌que se encuentra en un viaje oficial en Canadá, se reunirá con el equipo antes del partido y les animará desde las gradas, según informó ‌su oficina.

El lunes ⁠por la mañana intercambió camisetas de fútbol con su homólogo canadiense, Mark Carney.

"Esperamos un gran apoyo desde las gradas. ​Realmente esperamos que el público sea nuestro jugador número 12, daremos lo mejor de nosotros mismos para no decepcionarles", apuntó Dalic.

Con información de Reuters