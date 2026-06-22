Segunda vuelta presidencial en Colombia: cuándo se conocerá el resultado del escrutinio definitivo

Segunda vuelta en Colombia: cuándo se conocerá el resultado oficial de las elecciones presidenciales (Foto:Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

El conteo rápido —con más del 99% de votos escrutados— colocó como ganador de las elecciones presidenciales al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella por un margen ajustadísimo. Si bien el candidato oficialista, Iván Cepeda, reconoció el primer resultado como "un dato", ordenó la impugnación de 33.000 mesas electorales -el 27% a nivel nacional- y se sumó al presidente saliente Gustavo Petro en pedir que se espere al escrutinio definitivo para proclamar al nuevo mandatario. Los resultados oficiales podrían tardar días y la izquierda cree que puede revertir el resultado y ganar.

¿Cuándo se conocerá el resultado oficial de las elecciones presidenciales de Colombia?

El escrutinio oficial ya comenzó, pero suele tomar algunos días. Durante la primera vuelta demoró alrededor de un día y medio, pero podría tardar todavía más debido a la cantidad de impugnaciones y las denuncias del oficialismo.

El propio Petro denunció fallas en el sistema de preconteo y aseguró que muchas de las actas presentadas no contaban con las firmas de las autoridades de mesa. Al dar su discurso electoral en su búnker, Cepeda anunció que pidió a sus testigos -fiscales- impugnar 33.000 mesas en todo el país. Las mismas deberán ser evaluadas y verificadas judicialmente antes de tener un resultado final.

"El preconteo que se ha realizado hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial. Reconocemos su primer resultado, pero nuestro grupo de testigos, decenas de miles, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Una por una deberán ser objeto del escrutinio", apuntó el candidato Iván Cepeda durante su discurso de esta noche.

En Colombia, estiman que el resultado final de la segunda vuelta se podría conocer recién el próximo jueves o viernes.

¿Podría cambiar el resultado de la elección?

A 99,92% del conteo rápido en Colombia, la Registraduría marca la elección a favor de Abelardo de la Espriella con una diferencia de unos 248.000 votos. Al ser tan pequeña la diferencia, en caso de que se impugnen las suficientes mesas, el oficialismo podría dar vuelta la elección.

El preconteo le otorgó la victoria al candidato de extrema derecha Abelardo de la Espiella (Foto: EFE / Mauricio Dueñas Castañeda)

Si bien durante la primera vuelta la diferencia de votos entre el preconteo rápido y el escrutinio final fue solo del 0,03%, hay un antecedente que genera expectativa en las filas de Cepeda: durante las elecciones legislativas de 2022, el conteo rápido estableció 2.302.847 votos para Pacto Histórico -la fuerza de Cepeda y Petro- y después el escrutinio oficial elevó esa cifra a 2.830.902 votos, es decir, más de 528.000 votos.

El oficialismo todavía mantiene la esperanza de que una situación similar le otorgue la victoria.